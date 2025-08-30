Milli Hentbol Takımı Oyuncusu Cem Denli'den Acı Haber

İşitme Engelliler Milli Hentbol Takımı’nın başarılı oyuncusu Cem Denli, 2 Ağustos’ta geçirdiği motosiklet kazasının ardından tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Türkiye Hentbol Federasyonu, 34 yaşındaki sporcunun vefatını derin bir üzüntüyle duyurdu.

Türkiye Hentbol Federasyonu, İşitme Engelliler Milli Hentbol Takımı’nın sevilen oyuncusu Cem Denli’nin vefatıyla sarsıldı. 34 yaşındaki milli sporcu, 2 Ağustos 2025 tarihinde geçirdiği motosiklet kazası sonrası tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Federasyon, acı haberi duygusal bir paylaşımla duyurdu.

Federasyonun açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Milli sporcumuz Cem Denli'nin 2 Ağustos 2025 tarihinde geçirdiği motosiklet kazası sonrasında tedavi gördüğü hastanede bugün hayatını kaybettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Türk hentboluna değerli katkılarda bulunan uzun yıllardır İşitme Engelliler Milli Takımı forması giyen merhum Cem Denli 2017 Samsun Deaflympics'te altın madalya, 2018 Brezilya Dünya Şampiyonası'nda dünya üçüncülüğü, 2014 Samsun Dünya Şampiyonası'nda dünya ikinciliği gibi tarihi başarılara imza atarak ülkemizin gururu olmuştur. Merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesine, yakınlarına ve hentbol camiamıza başsağlığı diliyoruz."

CEM DENLİ KİMDİR?

Cem Denli, Türk hentbolunda iz bırakan bir isim olarak, İşitme Engelliler Milli Takımı ile uluslararası arenada büyük başarılar elde etmişti. 2017’de Samsun’da düzenlenen Deaflympics’te altın madalya kazanarak Türk spor tarihine adını yazdıran Denli, 2014 ve 2018 yıllarında dünya şampiyonalarında elde ettiği derecelerle de ülkesini gururlandırmıştı. Spor camiasında sevilen bir isim olan Denli’nin vefatı, hentbol severleri ve takım arkadaşlarını derin bir yasa boğdu. Merhum sporcunun cenaze törenine ilişkin detaylar ise henüz açıklanmadı.

