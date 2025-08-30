Binlerce Kişi Kullanıyor, Banka Hesaplarınızı Kontrol Edin! İnat Box Vurgunu... 21 İlde Operasyon, 27 Tutuklama

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul merkezli 21 ilde, yasa dışı yayın platformu İnat Box üzerinden milyonluk vurgun yapan dolandırıcılık şebekesine yönelik büyük bir operasyon düzenlendi. Ücretsiz dizi, film ve spor müsabakası izletme vaadiyle popülerleşen İnat Box uygulamasını kullanan binlerce kişi, farkında olmadan büyük bir siber dolandırıcılığın mağduru oldu. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Sahtecilik ve Dolandırıcılık Bürosu’nun talimatıyla, İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen soruşturmada, İnat Box uygulamasının zararlı yazılımlar içerdiği ve bu yazılımlarla kullanıcıların banka hesaplarına yetkisiz erişim sağlandığı ortaya çıktı.

YAKLAŞIK 15 MİLYONLUK VURGUN

Soruşturma kapsamında, şüphelilerin özellikle gece saatlerinde, kullanıcıların bilgisi olmadan internet bankacılığı hesaplarına sızarak 46 kişinin hesabından toplam 14 milyon 714 bin 354 TL haksız kazanç elde ettiği belirlendi. Finansal analizler, banka kamera kayıtları, HTS verileri ve baz istasyonu sinyallerinin incelenmesiyle 75 şüpheli tespit edildi. Şüphelilerden 7’sinin halihazırda cezaevinde, 1’inin ise yurtdışında olduğu öğrenildi.

21 İLDE EŞ ZAMANLI BASKIN

26 Ağustos 2025’te İstanbul merkezli 21 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 67 şüpheliden 43’ü gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından 10 şüpheli serbest bırakılırken, 33 şüpheli Anadolu Adalet Sarayı’na sevk edildi. Savcılık sorgularının ardından 27 şüpheli tutuklama talebiyle, 4’ü ise adli kontrol şartıyla sulh ceza hakimliğine gönderildi. Hakimlik, 27 şüphelinin tutuklanmasına karar verdi.

İNAT BOX’A DİKKAT

Son yıllarda ücretsiz dizi, film ve spor müsabakası izleme vaadiyle binlerce kişi tarafından indirilen İnat Box, korsan yayın platformları arasında öne çıkıyor. Ancak, uygulamanın zararlı yazılımlar barındırdığı ve kullanıcıların kişisel ile finansal verilerini ele geçirdiği ortaya çıktı. Uzmanlar, İnat Box gibi yasa dışı uygulamaların telif hakkı ihlali yanında ciddi güvenlik riskleri taşıdığı konusunda uyarılarda bulunuyor.

Kaynak: DHA