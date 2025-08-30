Küçükçekmece'de 14 Güzellik Merkezine Dev Operasyon: 18 Kişi Gözaltında

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Küçükçekmece’de 14 farklı güzellik merkezine eş zamanlı operasyon düzenledi. Denetimlerde hanutçuluk yaptıkları öne sürülen 3’ü işletme sahibi toplam 18 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

SUÇLAMALAR DİKKAT ÇEKTİ

Soruşturma kapsamında şüphelilere, “nitelikli dolandırıcılık”, “açığa imzanın kötüye kullanılması” ve “bedelsiz senedi kullanma” suçlamaları yöneltildi. Ayrıca 3 iş yeri hakkında “ruhsatsız sağlık hizmeti vermek” gerekçesiyle işlem yapıldı.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Polis ekiplerinin gözaltına aldığı şüphelilerle ilgili işlemlerin sürdüğü, olayla ilgili soruşturmanın genişletilerek devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: DHA