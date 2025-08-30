Küçükçekmece'de 14 Güzellik Merkezine Dev Operasyon: 18 Kişi Gözaltında

Küçükçekmece’de 14 güzellik merkezine düzenlenen polis operasyonunda dolandırıcılık ve ruhsatsız sağlık hizmeti iddialarıyla 18 kişi gözaltına alındı.

Son Güncelleme:
Küçükçekmece'de 14 Güzellik Merkezine Dev Operasyon: 18 Kişi Gözaltında
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Küçükçekmece’de 14 farklı güzellik merkezine eş zamanlı operasyon düzenledi. Denetimlerde hanutçuluk yaptıkları öne sürülen 3’ü işletme sahibi toplam 18 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

SUÇLAMALAR DİKKAT ÇEKTİ

Küçükçekmece'de 14 Güzellik Merkezine Dev Operasyon: 18 Kişi Gözaltında - Resim : 1

Soruşturma kapsamında şüphelilere, “nitelikli dolandırıcılık”, “açığa imzanın kötüye kullanılması” ve “bedelsiz senedi kullanma” suçlamaları yöneltildi. Ayrıca 3 iş yeri hakkında “ruhsatsız sağlık hizmeti vermek” gerekçesiyle işlem yapıldı.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Küçükçekmece'de 14 Güzellik Merkezine Dev Operasyon: 18 Kişi Gözaltında - Resim : 2

Polis ekiplerinin gözaltına aldığı şüphelilerle ilgili işlemlerin sürdüğü, olayla ilgili soruşturmanın genişletilerek devam ettiği öğrenildi.

Ticaret Bakanlığı Düğmeye Bastı: O Ürünlere Soruşturma Açıldı! Hepsi Mercek AltındaTicaret Bakanlığı Düğmeye Bastı: O Ürünlere Soruşturma Açıldı! Hepsi Mercek AltındaEkonomi

Borsa İstanbul’dan Tarihi Karar: 1 Eylül’den İtibaren Hepsi DeğişiyorBorsa İstanbul’dan Tarihi Karar: 1 Eylül’den İtibaren Hepsi DeğişiyorEkonomi

Kaynak: DHA

Etiketler
Küçükçekmece Operasyon
Son Güncelleme:
102 Kadın ve LGBTİ+ Gazeteciden İfşalara Destek: 'Tacize Karşı Dayanışmamız Güçlü!' 102 Kadın ve LGBTİ+ Gazeteciden İfşalara Destek
Tarihte Görülmemiş Olay! Bağımsız Milletvekili AKP Yöneticiliği Yapıyor Bağımsız Milletvekili AKP Yöneticiliği Yapıyor
Fenerbahçe'den Bir Jose Mourinho Geçti! İşte Portekizlinin İmza Attığı Skandal Olaylar... İşte Süper Lig'deki Skandal Olayları
Mehmet Ali Erbil Altıncı Evliliğini Yaptı! Nikah Biter Bitmez Gülseren Ceylan'dan Flaş Hamle Evlilik Sonrası Flaş Hamle
ÇOK OKUNANLAR
Tarihte Görülmemiş Olay! Bağımsız Milletvekili AKP Yöneticiliği Yapıyor Bağımsız Milletvekili AKP Yöneticiliği Yapıyor
AKP’li Başkandan Jandarmaya Skandal Hakaret! Anbean Kameraya Yansıdı AKP’li Başkandan Jandarmaya Skandal Hakaret!
Meclis'te 'Lokanta' Krizi! Vekil Yakınları Mesken Tuttu, Çalışanlar Çıldırdı Meclis'te 'Lokanta' Krizi! Vekil Yakınları Mesken Tuttu, Çalışanlar Çıldırdı
Miami'deki Evinde Ölü Bulunmuştu... Sosyeteyi Sarsan Ölümde Yeni Detaylar: Nedeni Ortaya Çıktı Sosyeteyi Sarsan Ölümde Yeni Detaylar
Mahkemeden Trump'a Büyük Şok: 'Gümrük Vergileri Yasa Dışı' Mahkemeden Trump'a Büyük Şok