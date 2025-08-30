Tarihte Görülmemiş Olay! Bağımsız Milletvekili AKP Yöneticiliği Yapıyor

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde göze çarpan bir detay dikkat çekti. Oğlu Meclis plakalı araçta uyuşturucu ile yakalanınca geçtiğimiz eylül ayında partisinden istifa eden AKP Adana Milletvekili Ahmet Zenbilci'nin, TBMM albümünde hala bağımsız milletvekili olarak göründüğü fark edildi.

Nefes gazetesinin haberine göre; Milletvekili Ahmet Zenbilci aynı zamanda AKP Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı. Bağımsız milletvekilinin bir partide yönetici olması ise Cumhuriyet tarihinde görülmemiş bir uygulama.

NE OLMUŞTU?

AKP Adana Milletvekili Ahmet Zenbilci'nin oğlu Muhammed Tayyip Zenbilci, 29 Eylül 2024’te TBMM’ye kayıtlı bir araçla Meclis kartıyla Diyarbakır’dan Adana’ya uyuşturucu taşıdığı sırada yakalandı. Araçta yapılan aramada toplam 25 kilo 850 gram skunk türü esrar ele geçirildi. Piyasa değeri yaklaşık 1,3 milyon TL olan uyuşturucuların bağımlılık düzeyinin oldukça yüksek olduğu belirtildi.

Araçtaki valizlere gizlenmiş 53 paket esrarın yanı sıra, aracın içinde esrar içildiğine dair izler de bulundu. Zenbilci’nin yakalandığında direksiyon başında esrar kullandığı tespit edildi. Muhammed Tayyip Zenbilci hakkında uyuşturucu ticareti yapmaktan 11 yıl 8 ay hapis ve 833 bin lira adli para cezası verildi.

Kaynak: Nefes Gazetesi