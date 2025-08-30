Meclis'te 'Lokanta' Krizi! Vekil Yakınları Mesken Tuttu, Çalışanlar Çıldırdı

TBMM'nin uygun fiyatlı lokantasını mevcut milletvekilleri ve geçmiş dönemlerde vekillik yapanlar ile yakınları kullanabiliyor. Ancak son dönemde bu sayıdaki büyük artış ve yemekleri paket yaptırıp götürme gibi durumlar Meclis çalışanlarını çileden çıkardı. Yönetim kontenjan sınırlaması seçeneğini değerlendiriyor.

Türkiye bir ekonomik krizle mücadele etmeye çalışırken, Meclis’te milletvekillerinin yemek yediği lokanta fiyatlarının ucuzluğu sebebiyle dikkat çekip sık sık gündeme geliyor. Fakat şimdi de bu lokanta, ilginç bir krizle konuşulmaya başlandı. TBMM yerleşkesinin içindeki ve dışındaki Meclis’e ait sosyal tesislerde vekil yakınlarının beraberlerinde getirdikleri misafirlerdeki artış kriz yarattı.

Nefes gazetesinin haberine göre; Yalnızca mevcut milletvekilleri değil, geçmiş dönemlerde vekillik yapanlar ve yakınları da tesisleri kullanabiliyor. Dışarıda lokantaya veya bir kafeye gitmek yerine bazı vekil yakınları maaile, hatta arkadaşlarıyla beraber sosyal tesislere gelerek 15-20 kişilik gruplar halinde gün bile yapıyor.

MECLİS YÖNETİMİ ÇÖZÜM ARIYOR

Bu kadar kalabalık olarak lokantadan yararlanan bu kişilerden bazıları ızgaralardan, böreklerden, tatlılardan paket yaptırıp evine dahi götürüyor. Bu durum çalışanları çileden çıkarsa bile "milletvekili yakını" olarak bundan faydalanıyorlar. Tesislerin suistimal edildiği düşünen Meclis yönetimi ise bu konuya çözüm arıyor ve kontenjan sınırlaması seçeneği üzerinde düşünüyor.

Kaynak: Nefes Gazetesi

