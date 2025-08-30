İş İnsanı Feci Kazada Can Verdi

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Ankara’nın Çankaya ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, iş insanı Fatih Yücelik yaşamını yitirdi, yanındaki Cüneyt Dinçer ise ağır yaralandı.

Kaza, Ahmet Vehbi Koç Bulvarı’nda sabah saatlerinde meydana geldi. Fatih Yücelik yönetimindeki 06 GT 0004 plakalı otomobil, sürücüsünün henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çarptıktan sonra takla attı.

İŞ İNSANI HAYATINI KAYBETTİ

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede sürücü Fatih Yücelik’in yaşamını yitirdiği belirlendi. Araçta bulunan Cüneyt Dinçer ise ağır yaralı olarak ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yücelik’in cenazesi otopsi işlemleri için Ankara Adli Tıp Kurumu morguna götürülürken, polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

FATİH YÜCELİK KİMDİR?

Fatih Yücelik, iş hayatına plastik sektöründe adım attıktan sonra kariyerini inşaat ve çimento alanında sürdürmüştür. 2004 yılından bu yana aktif olarak iş dünyasında yer alan Yücelik, Erçimsan Holding bünyesinde faaliyet gösteren Aşkale Çimento ve Kavçim markalarıyla Türk çimento sanayisinin önde gelen isimlerinden biriydi. Erçimsan Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı’nın yanı sıra Aşkale Çimento İcra Kurulu Başkanlığı görevini de yürütüyordu.

Sektörel çalışmalarının yanı sıra sivil toplum kuruluşlarında da aktif rol oynayan Yücelik; Türkiye Çimento Sanayicileri Birliği Yönetim Kurulu Başkanlığı, TOBB Çimento ve Çimento Ürünleri Meclis Başkanlığı, Yapı Ürünleri Üreticileri Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanlığı gibi görevler üstlenmiştir. Ayrıca Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası (ÇEİS) Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Yönetim Kurulu Üyeliği ve Sri Lanka Demokratik Sosyalist Cumhuriyeti Doğu Anadolu Fahri Konsolosluğu görevlerini de sürdürüyordu.

Yeditepe Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünden mezun olan Fatih Yücelik, evli ve iki çocuk babasıydı.

Kaynak: DHA