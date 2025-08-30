Kavşakta Feci Kaza! 1 Ölü, 8 Yaralı

Manisa’nın Salihli ilçesinde kamyon ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı. Yaralılardan ikisinin durumunun ağır olduğu bildirildi.

Manisa’nın Salihli ilçesinde kamyonla hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2’si ağır olmak üzere 8 kişi yaralandı.

Kaza, Ankara-İzmir D300 Karayolu Durasıllı Işıklı Kavşağı’nda meydana geldi. Kula’dan Salihli yönüne giden S.T. (24) idaresindeki 51 AAZ 172 plakalı kamyon, Abdülbaki Ö. (47) yönetimindeki 35 AY 1318 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlarda bulunan Z.Ç. (39), G.N.B. (22), B.D. (26), D.K. (18), B.K. (22), M.C. (23), M.K. (18), İ.K. ve Yeter B. (42) yaralandı.

1 KİŞİ ÖLDÜ

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ilçedeki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Ancak ağır yaralanan Yeter B, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan B.D. ve M.C’nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Araç sürücüleri ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: AA

