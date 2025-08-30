30 Ağustos Zaferi'nin 103. Yılı Kutlu Olsun

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Bugün, milletimizin bağımsızlık ve özgürlük uğruna verdiği eşsiz mücadelenin en büyük simgelerinden biri olan 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 103. yıl dönümünü kutluyoruz.

Türk milletinin varoluş mücadelesinde bir dönüm noktası olan bu büyük zafer, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde, 26 Ağustos 1922’de başlayan Büyük Taarruzun, 30 Ağustos günü Başkomutanlık Meydan Muharebesi ile kesin bir zafere ulaşmasıyla kazanıldı. Bu zafer, yalnızca bir askeri başarı değil; Anadolu halkının emperyalizme karşı direnişinin, birlik ve inançla nasıl tarih yazabileceğinin de kanıtıydı.

Atatürk, Büyük Taarruz sabahı Kocatepe'de / Fotoğraf: AA (Arşiv)

TARİHİN KIRILMA NOKTASI: BÜYÜK TAARRUZ VE DUMLUPINAR

Kocatepe’de top sesleri duyulduğunda takvimler 26 Ağustos’u gösteriyordu. Türk ordusu, aylarca süren hazırlığın ardından, işgal altındaki Anadolu topraklarını geri almak için son ve kesin bir taarruza başladı. Bu mücadele, 30 Ağustos'ta Dumlupınar'da kazanılan Başkomutanlık Meydan Muharebesi ile sonuçlandı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün “Ordular! İlk hedefiniz Akdeniz’dir, ileri!” emriyle birlikte düşman bozguna uğratıldı, işgalci ordular Anadolu’dan sökülüp atıldı.

Bu zafer sadece askeri bir başarı değildi; Türk milletinin esareti reddedişinin, boyun eğmeyişinin, kendi geleceğini kendi elleriyle yazışının simgesiydi.

Atatürk'ün bir merasim anındaki fotoğrafı / Fotoğraf: Genelkurmay Arşivi

KÜLLERİNDEN DOĞAN BİR MİLLET

30 Ağustos, tükenmiş görünen bir halkın, yüreğinde taşıdığı bağımsızlık aşkıyla yeniden ayağa kalkışının adıdır. Kadınların cepheye mermi taşıdığı, çocukların yetim ama onurlu büyüdüğü, askerlerin yoklukla ama inançla savaştığı bir direnişin meyvesidir bu zafer.

Mehmetçik silahıyla değil, kalbiyle savaştı. Her kurşun, bir annenin duasıydı. Her süngü hamlesi, çocuklarının geleceğine kazınmış bir umuttu. Çünkü bu topraklar, sadece coğrafya değil, bir halkın varoluş nedeniydi.

CUMHURİYET’İN TEMELLERİ BU ZAFERLE ATILDI

30 Ağustos Zaferi, yalnızca geçmişin değil, geleceğin de zaferidir. Bu zaferle birlikte Cumhuriyet’in yolu açıldı. Halkın iradesine dayanan, çağdaş, laik ve bağımsız bir devletin temelleri Dumlupınar’da atıldı.

Atatürk'ün şu sözleri, bu zaferin anlamını en iyi şekilde ortaya koyar: “30 Ağustos, Türk tarihinin en büyük zaferidir. Bu zafer, Türk milletinin hürriyet ve istiklal düşüncesinin ölümsüz anıtıdır.”

BUGÜN BİZE DÜŞEN SORUMLULUK

Bugün, 103 yıl sonra hâlâ aynı coşku ve aynı gururla kutladığımız bu büyük zafer, bize sadece geçmişi değil, bir sorumluluğu da hatırlatıyor: Cumhuriyet’i korumak, özgürlüğe sahip çıkmak, bağımsızlığı sonsuza dek yaşatmak.

Gerçek Gündem olarak biliyoruz ki:

30 Ağustos, sadece bir gün değil, bir duruştur. Bağımsızlığın, onurun ve halk iradesinin simgesidir.

Bugün, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, vatan uğruna can vermiş tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi sonsuz minnetle anıyoruz.

103. yılında 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun!

Yaşasın Cumhuriyet

Kaynak: Haber Merkezi