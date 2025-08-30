Şoförün Dikkati Faciayı Önledi... Yolcu Otobüsü Kül Oldu

Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolunda seyir halindeyken yangın çıkan yolcu otobüsü kullanılamaz hale geldi. Faciayı, şoförün dikkati engelledi.

Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu’nda seyir halindeyken motor kısmından dumanlar yükselen yolcu otobüsü, şoförün dikkati sayesinde faciaya dönüşmeden tahliye edildi. E.B. (58) idaresindeki 50 DK 519 plakalı otobüs Nevşehir'den Şanlıurfa'ya gitmek için yola çıktı.

TAG otoyolu üzeri Nurdağı istikametinde henüz bilinmeyen nedenle otobüsün motor kısmında dumanlar yükselmeye başladı. Dumanları fark eden şoför E.B. otobüsü yol kenarında durdurarak 31 yolcuyu tahliye etti.

İhbar üzerinde bölgeye jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede büyüyen yangında otobüs kullanılamaz hale geldi. Yolcular, otoyol yakınında bulunan bir dinlenme tesisine gönderildi.

Kaynak: AA

Yangın
