Meclis'in Gazze Bildirisi Resmileşti

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu’nda oy birliğiyle kabul edilen, İsrail’in Gazze’deki saldırılarını ve Filistin halkına yönelik politikalarını soykırım olarak tanımlayan bildiri, 29 Ağustos 2025 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Cumhuriyet Halk Partisi’nin çağrısı üzerine toplanan Meclis, Anayasa ve İçtüzük hükümleri gereğince olağanüstü oturumda bir araya geldi. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş’un başkanlık ettiği oturuma 442 milletvekili katıldı. Yaklaşık 5 saat süren Genel Kurul toplantısında, !İsrail’in Gazze’deki İşgalini Genişletme Kararı ve Filistin Halkına Yönelik Soykırımı! konulu Meclis Başkanlığı Tezkeresi görüşüldü.

Görüşmelerin ardından oy birliğiyle kabul edilen bildiri, Resmî Gazete’de yayımlanmasıyla birlikte TBMM’nin devlet adına yaptığı resmi ve bağlayıcı bir duruş beyanı haline geldi.

BİLDİRİDE YER ALAN MADDELER

Bildiride İsrail’in Gazze’deki saldırıları, soykırım, hak ve kavramlarıyla tanımlandı. Bildiride, İsrail’in özellikle son iki yılda Gazze’de uyguladığı açlık ve kıtlık politikalarının insanlığa karşı suç teşkil ettiği vurgulandı.

TBMM, uluslararası toplumu kalıcı ateşkes için İsrail’e baskı yapmaya, Gazze’ye insani yardımı ulaştırmaya ve Filistinlilerin temel haklarını korumaya çağırdı. Kudüs ve Batı Şeria’daki yasa dışı yerleşimlerin, yıkımların ve şiddet olaylarının durdurulması gerektiği belirtildi.

1967 sınırları temelinde, bağımsız ve egemen bir Filistin Devleti’nin kurulmasının adil ve kalıcı barış için tek çözüm olduğuna dikkat çekildi.

ULUSLARARASI ÇAĞRI

TBMM tarafından kaleme alınan ve artık Resmî Gazete aracılığıyla resmiyet kazanan bildiride, dünya parlamentolarına da şu açık çağrı yapıldı:

İsrail ile askeri ve ticari ilişkilerin kesilmesi,

Filistin’e yönelik ambargonun kaldırılması,

İsrail’in Filistin topraklarındaki politikalarının reddedilmesi,

Filistin Devleti’nin tanınması

İstanbul’da kurulan 'Filistin’i Destekleyen Parlamentolar Grubu'na katılım sağlanması.