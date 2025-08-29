CHP Lideri Özel Meclis'teki Gazze Oturumunda Konuştu: 'Serin Salonlarda Netanyahu ile Kayıkçı Kavgası Yapanların...'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM'deki Gazze oturumunda konuştu. Özel, hükümete Gazze meselesi üzerinden yüklenirken, "Serin salonlarda Netanyahu ile kayıkçı kavgası yapanların, Netanyahu’ya laf edip, destekçisi Trump’a laf edemeyenlerin gizlendikleri maskeler düşmüştür" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Meclis’tr Gazze için yapılan olağanüstü oturumda konuştu. Özel açıklamalarında Filistin’deki kan ve gözyaşının durmadığını vurgulayarak, partisinin tarihsel bir tutarlılıkla Filistin davasını savunduğunun altını çizdi.

CHP lideri Özel'in Meclis'teki Gazze oturumunda yaptığı konuşmadan öne çıkanlar şöyle:

Bugüne kadar ticaretin devam etmesini protesto eden gençlerin gözaltına alınması bir suçluluk psikolojinin snucu olduğu ayan beyan ortada. Türkiye’nin İsrail’e yönelik yaptırımlara öncülük etmesi gerektiğini ısrarla söyledik.

İsrail’in bugün iki kötü planı var. Birincisi Gazze’yi tamamen boşaltmak ve Doğu Kudüs ile Batı Şeria’nın bağını koparmak. Amaç, bağımsız Filistin Devleti umudunu tamamen ortadan kaldırmaktadır. ABD yönetiminin koşulsuz desteği İsrail’i cesaretlendirmektedir. Bölgenin ve dünyanın caydırıcı olamaması, İsrail’i bu pervasızlığa teşvik etmektedir. İslam coğrafyasını yönetenlerin çabaları yetersizdir ya da İsrail’den yanadır. Türkiye’nin sözünün ise bir gücü olması gerekir, bizden bu beklenir.

Serin salonlarda Netanyahu ile kayıkçı kavgası yapanların, Netanyahu’ya laf edip, destekçisi Trump’a laf edemeyenlerin gizlendikleri maskeler düşmüştür. 8 Ekim 2023’ten bu yana İsrail ile ticaretin kesilmesini istedik. İsrail ile ticaret üçüncü kişiler üzerinden devam etti, bunu da belgeleriyle ortaya koyduk. Ticaretin devam etmesine tepki gösteren gençlerin gözaltına alınmasının bir suçluluk psikolojisi olduğu ayan beyan ortada."

Özgür Özel Gazze
