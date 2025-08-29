Özgür Özel’den Cumhurbaşkanlığı Adaylığı İçin Çarpıcı Çıkış: Mansur Yavaş’a Yeşil Işık

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanlığı adaylığına ilişkin tartışmalar hakkında açıklamalarda bulundu.

"Kendimi adaylaştırmanın adil bir seçimin önüne geçeceğini düşünüyorum" diyen Özel, objektif kalabilmek için adaylık tartışmalarında geri planda durmayı tercih ettiğini belirtti.

Sözcü’ye konuşan Özel, “Çünkü insanlar, kendilerinin adaylık ihtimali olduğu zaman birazcık objektif bakış açısını kaybeder. Ben daha önce de söylemiştim ve bu sözümü bir kez yerine getirdim. Mümkün olan en geniş katılımda en doğru adayı belirleyeceğiz, demiştik. 23 Mart günü 15.5 milyon kişi oy kullandı. Yani Ekrem İmamoğlu ne benim ne partinin, resmen Türkiye’nin adayı oldu. Ben kendimi bir seçenek olarak tutup diğer formüllerin önünü tıkamak istemem" ifadelerini kullandı.

'MANSUR YAVAŞ' VURGUSU

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın da güçlü bir seçenek olduğunu belirten Özel, “Mümkün olan en katılımcı, en doğru yöntemle, bu bazen illa yeniden sandık koymak değildir. Bir anket yaparsınız, seçimi kazanacak bir kişi ortaya çıkıyordur. O kişiyle seçime gider alırsınız. Mansur Bey de bu şartlar altında yadsınmayacak seçenektir” dedi.

'SAVAŞI KAZANAN KUMANDAN OLMAK İSTİYORUM'

Seçimi kazanan genel başkan olmanın geleceğe bırakabileceği en büyük miras olacağını ifade eden Özel, AKP’yi gönderen, seçim akşamı zafer konuşmasını yapan genel başkan olmak istediğini vurguladı.

Atatürk'ten örnek veren Özgür Özel, "Mesela Atatürk’ün yaşadığı en büyük gurur, Türkiye’nin birinci Cumhurbaşkanı olmak değil ki, Türkiye’yi kurtaran kişi olmak. Ben de ‘Büyük Taarruz’un emrini veren, Kurtuluş Savaşı’nı kazanan’ kişi olmak istiyorum. Bana diyorsunuz ya ‘Kendiniz için ne istiyorsun?’ Daha ne isteyeyim, savaşı kazanan kumandan olmak istiyorum” şeklinde konuştu.

Kaynak: Sözcü