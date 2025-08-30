Meteoroloji'den İl İl Uyarı: Bir Tarafta Bunaltan Sıcak, Bir Tarafta Sağanak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurt genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyredeceğini duyurdu. İç Anadolu’nun güneydoğusu ile Orta ve Doğu Akdeniz’de sağanak yağış bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hafta sonuna ilişkin hava tahminlerini paylaştı. Buna göre, ülke genelinde sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor. İç Anadolu’nun güneydoğusu ile Orta ve Doğu Akdeniz’de ise sağanak yağış uyarısı yapıldı.

SAĞANAK UYARISI

Tahminlere göre Orta ve Doğu Akdeniz’in Toroslar mevkii, Adana, Osmaniye çevreleri ile Hatay kıyılarında yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Diğer bölgelerde ise az bulutlu ve açık hava hakim olacak.

KAVURUCU SICAKLAR

Hava sıcaklıklarının Marmara ve Ege’de 30-38 derece arasında seyretmesi beklenirken, İç Anadolu’da 34 dereceye kadar çıkacağı tahmin ediliyor. Doğu Anadolu’nun bazı illerinde ise sıcaklıkların 37 dereceye kadar yükselmesi öngörülüyor. Güneydoğu Anadolu’da Diyarbakır ve çevresinde termometreler 40 dereceyi gösterecek.

Meteoroloji, vatandaşları özellikle sıcak hava dalgası ve yerel sağanaklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı. Rüzgarın ise genellikle kuzey, doğu kesimlerde ise güney yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği bildirildi.

