Erzurum'da Restoran Yangını! Bitişikteki Binalara ve Otele Sıçradı

Erzurum’un Yakutiye ilçesinde bir cağ kebabı işletmesinde çıkan yangın kısa sürede büyüyerek çevredeki otel ile 4 binaya sıçradı. Geceyi aydınlatan alevler, yaklaşık 2,5 saat süren müdahalenin ardından kontrol altına alınabildi.

Yangın 2,5 saatlik mücadele sonunda kontrol altına alındı

BİTİŞİKTEKİ BİNALARA SIÇRADI

Yangın, saat 23.55 sıralarında Kongre Caddesi’nde bulunan bir restoranda başladı. Kısa sürede büyüyen alevler, bitişikteki 4 bina ile bir otele yayıldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Erzurum Büyükşehir Belediyesi’ne ait 25 itfaiye aracı, Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı TOMA’lar, Devlet Hava Meydanları İşletmesi’ne ait köpük sıkma araçları ve Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı ekipler yangına müdahale etti.

Felaket havadan görüntülendi

VATANDAŞLAR TAHLİYE EDİLDİ

Çevrede yaşayanlar güvenlik önlemleri çerçevesinde tahliye edilirken, otelde konaklayan 4 kişi de alevlerin otel çatısına sıçraması nedeniyle dışarı çıkarıldı. Yangın, ekiplerin yoğun çabasıyla yaklaşık 2,5 saatte söndürüldü. Restoran, 4 bina ve otelde hasar oluşurken, can kaybı ve yaralanma yaşanmadı.

Otelde konaklayanlar tahliye edildi

'TESELLİMİZ CAN KAYBININ OLMAMASI'

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, yangının çıkışından 4 dakika sonra ilk itfaiye aracının olay yerine ulaştığını belirtti. Çiftçi, “Toplam 25 itfaiye aracı, TOMA’lar ve DHMİ’ye ait köpük sıkma araçlarıyla ekipler büyük bir mücadele verdi. Yangın tamamen kontrol altına alındı, soğutma çalışmaları sürüyor. En büyük tesellimiz can kaybının olmaması” dedi. Vali Çiftçi, yangının çıkış nedeninin inceleme sonrası netleşeceğini ve Cumhuriyet Başsavcılığı’nın olayla ilgili adli-idari soruşturma başlattığını açıkladı.

Kaynak: DHA