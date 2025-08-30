Erzurum'da Restoran Yangını! Bitişikteki Binalara ve Otele Sıçradı

Erzurum’da cağ kebabı restoranında çıkan yangın, kısa sürede 4 bina ve bir otele sıçradı. Yaklaşık 2,5 saat süren çalışmalarda alevler kontrol altına alındı. Yangında can kaybı yaşanmazken, soruşturma başlatıldı.

Son Güncelleme:
Erzurum'da Restoran Yangını! Bitişikteki Binalara ve Otele Sıçradı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Erzurum’un Yakutiye ilçesinde bir cağ kebabı işletmesinde çıkan yangın kısa sürede büyüyerek çevredeki otel ile 4 binaya sıçradı. Geceyi aydınlatan alevler, yaklaşık 2,5 saat süren müdahalenin ardından kontrol altına alınabildi.

Erzurum'da Restoran Yangını! Bitişikteki Binalara ve Otele Sıçradı - Resim : 1
Yangın 2,5 saatlik mücadele sonunda kontrol altına alındı

BİTİŞİKTEKİ BİNALARA SIÇRADI

Yangın, saat 23.55 sıralarında Kongre Caddesi’nde bulunan bir restoranda başladı. Kısa sürede büyüyen alevler, bitişikteki 4 bina ile bir otele yayıldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Erzurum Büyükşehir Belediyesi’ne ait 25 itfaiye aracı, Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı TOMA’lar, Devlet Hava Meydanları İşletmesi’ne ait köpük sıkma araçları ve Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı ekipler yangına müdahale etti.

Erzurum'da Restoran Yangını! Bitişikteki Binalara ve Otele Sıçradı - Resim : 2
Felaket havadan görüntülendi

VATANDAŞLAR TAHLİYE EDİLDİ

Çevrede yaşayanlar güvenlik önlemleri çerçevesinde tahliye edilirken, otelde konaklayan 4 kişi de alevlerin otel çatısına sıçraması nedeniyle dışarı çıkarıldı. Yangın, ekiplerin yoğun çabasıyla yaklaşık 2,5 saatte söndürüldü. Restoran, 4 bina ve otelde hasar oluşurken, can kaybı ve yaralanma yaşanmadı.

Erzurum'da Restoran Yangını! Bitişikteki Binalara ve Otele Sıçradı - Resim : 3
Otelde konaklayanlar tahliye edildi

'TESELLİMİZ CAN KAYBININ OLMAMASI'

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, yangının çıkışından 4 dakika sonra ilk itfaiye aracının olay yerine ulaştığını belirtti. Çiftçi, “Toplam 25 itfaiye aracı, TOMA’lar ve DHMİ’ye ait köpük sıkma araçlarıyla ekipler büyük bir mücadele verdi. Yangın tamamen kontrol altına alındı, soğutma çalışmaları sürüyor. En büyük tesellimiz can kaybının olmaması” dedi. Vali Çiftçi, yangının çıkış nedeninin inceleme sonrası netleşeceğini ve Cumhuriyet Başsavcılığı’nın olayla ilgili adli-idari soruşturma başlattığını açıkladı.

Bağcılar'da Tekstil Atölyesinde YangınBağcılar'da Tekstil Atölyesinde YangınGüncel
Muğla'da Yangın Söndürme Uçağı DüştüMuğla'da Yangın Söndürme Uçağı DüştüGüncel

Kaynak: DHA

Etiketler
Erzurum Yangın
Son Güncelleme:
Denizli'de Orman Yangınında Bir İşçi Yaralandı Orman Yangınında Bir İşçi Yaralandı
Bağcılar'da Tekstil Atölyesinde Yangın Bağcılar'da Atölye Yangını
Fenerbahçe Karşısında Şov Yapmıştı: Serdal Adalı 8 Milyon Euroluk Yıldızı Kaptı Getiriyor! 52 Maçta 18 Gol 9 Asist... Bombayı Patlattı! 8 Milyon Euroluk Yıldız Geliyor
Galatasaray'ı Krize Sokmuştu: NEOM'dan Barış Alper Yılmaz İçin Flaş Karar! Barış Alper Yılmaz İçin Flaş Karar
ÇOK OKUNANLAR
Meteoroloji'den İl İl Uyarı: Bir Tarafta Bunaltan Sıcak, Bir Tarafta Sağanak Meteoroloji'den İl İl Uyarı: Bir Tarafta Bunaltan Sıcak, Bir Tarafta Sağanak
Çin'de 6G Devrimi: 50 GB’lık Veriyi Saniyeler İçinde Aktarabilecek Çin'de 6G Devrimi... 50 GB’lık Veriyi Saniyeler İçinde Aktarabilecek
Mahkemeden Trump'a Büyük Şok: 'Gümrük Vergileri Yasa Dışı' Mahkemeden Trump'a Büyük Şok
Şoförün Dikkati Faciayı Önledi... Yolcu Otobüsü Kül Oldu Şoförün Dikkati Faciayı Önledi... Yolcu Otobüsü Kül Oldu
Kavşakta Feci Kaza! 1 Ölü, 8 Yaralı Kavşakta Feci Kaza! 1 Ölü, 8 Yaralı