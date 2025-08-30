AKP’li Başkandan Jandarmaya Skandal Hakaret! Anbean Kameraya Yansıdı

Eskişehir’in Beylikova ilçesinde, AKP İlçe Başkanı Hasan Özılgın, jandarma kontrol noktasında görevli personele ağır hakaretler savurdu. Olay, yaka kamerasına yansırken soruşturma başlatıldı.

Eskişehir’in Beylikova ilçesinde, AKP İlçe Başkanı Hasan Özılgın’ın jandarma kontrol noktasında durdurulmasıyla başlayan tartışma, hakaret dolu bir olaya dönüştü. Jandarma personelinin Genel Bilgi Toplama (GBT) işlemi yapmak istemesi üzerine Özılgın, görevli askerlere sözlü saldırıda bulundu. Olay, jandarmanın yaka kamerasına anbean kaydedildi. Özılgın, kimlik sorgusu sırasında jandarma personeline, “Sen burada nöbet tutuyorsan tabletini alacaksın hemen sorgulayacaksın. Öyle artist artist bekleyemezsin. Güncellemedeyse ‘güncellemede’ desin ona göre” diyerek tepki gösterdi. Jandarmanın “Kimlikleri alalım” talebine ise Özılgın, “Lan oğlum... Yemin ediyorum pislikten başka bir şey değilsin” sözleriyle ağır hakaretlerde bulundu.

'BENİ TANIMIYOR MUSUN SEN?'

Görevli personelin “Düzgün konuşun” uyarısına rağmen Özılgın, “Senin yaptığın terbiyesizlik” diyerek hakaretlerine devam etti. Jandarma personelinin sakin kalmaya çalıştığı tartışmada Özılgın, “Bana kibarlaşma kardeşim” diyerek tepkisini sürdürdü. Ayrıca, “İnsanlara terörist muamelesi yapmayacaksın. Beylikova’nın içinde o kadar hapçı var onlara göz yummayacaksın. Beni tanımıyor musun sen?” ifadeleriyle jandarmayı suçladı.

Alkollü olup olmadığı sorusuna ise Özılgın, “Alkollüyüm, üflet” diyerek aracından indi ve “Sen oyun yapıyorsun, eğlence arıyorsun” sözleriyle hakaretlerine devam etti. Jandarmanın “Hakaret etmeyin, şikayet edeceğim” uyarısına Özılgın, “Ben de seni şikayet edeceğim” yanıtını verdi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olayın yaka kamerasına yansıdığı belirtilirken, hakarete uğrayan jandarma personelinin şikayetçi olduğu öğrenildi. Beylikova Cumhuriyet Savcılığı, olayla ilgili soruşturma başlattı.

