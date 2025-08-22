Batman'da Kaçak Yapı Yıkımı Kriz Çıkardı: AKP'li Yönetici ile Vali Birbirine Girdi

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Batman’da kaçak bungalovların yıkılmasının ardından Vali Ekrem Canalp, sert bir açıklama yapmış ve kaçak yapıları eleştirmişti. Vali Canlalp’in bu açıklamasına tepki AKP MKYK Üyesi Murat Çiçek’ten gelmişti.

Çiçek, “Bireyler bilerek ya da bilmeyerek hukuka aykırı iş ve eylemler yapabiliyor. Bu tür durumlarda devletin görevi öncelikle suçu önlemek, suç işlendiyse o suçları soruşturmak ve konuyu yargıya intikal ettirmektir. Yine işlenen bu eylemler idari yaptırım gerektiriyorsa, idari yaptırımlar ve tedbirler ayrıca uygulanır. Buraya kadar hiçbir itirazımız yok. Ancak hiçbir makam ve mevki sahibi hele ki yerel kamu otoritesini temsilen vali, suça bulaşmış dahi olsa, ruhsatsız yapı yaptıkları için bireylere ‘sahtekar, düzenbaz, şeref ve haysiyetten yoksun kişiler’ diyemez” diyerek tepki gösterdi.

Çiçek’in ikinci açıklaması ise Valiye destek olarak algılandı.

DEM PARTİLİ VEKİL DE DAHİL OLDU

Tartışmaya DEM Parti Batman milletvekili Zeynep Oduncu da dahil olurken, “Vali unutmasın: Eğer kaçak yapılaşma bu kadar yaygınsa, bu tablo yalnızca halkın değil, idarenin de sorumluluğudur. O yüzden halka parmak sallamadan önce, kendi yönetim anlayışının yarattığı tabloya bakmalıdır” dedi.

VALİLİKTEN BİR AÇIKLAMA DAHA GELDİ

Batman Valiliği kaçak yapı meselesine ilişkin bir açıklama daha yaptı ve bu yapılarla mücadelenin vatandaşların can güvenliği, geleceği ve şehrin sağlıklı gelişimi için zorunluluk olduğunun altını çizdi.

Valiliğin açıklamasında, kaçak yapıların yıkılmaya devam edileceği belirtilirken, “Deprem gerçeği bize bir kez daha göstermiştir ki, kaçak yapılaşmaya göz yummak geleceğimizi yok etmektir. Bu nedenle Batman’da hiçbir kaçak yapıya müsamaha edilmeyecek, tespit edilenler yıkılacak ve yeni girişimlere asla izin verilmeyecektir” dedi.

Valilik, “Bu noktada hatırlatmak isteriz ki; vekil olduğunu iddia edenler, halkımızın emeğini sömüren kaçak yapı yapan sözde müteahhitleri değil, Batman halkının geleceğini sahiplenmelidir. Kamu düzenini, adaleti ve Batman’ın yarınlarını koruma kararlılığımız tamdır” ifadelerini kullandı.

