Sosyal Medyada Fake Hesap Açan Yandı! Yargıtay Öyle Bir Karar Verdi ki...

Yargıtay, başkasının ismi ve fotoğrafıyla sahte Facebook hesabı açarak hakaret içerikli paylaşımlar yapan ve kişisel bilgileri ifşa eden kişiye verilen 2 yıl 1 ay hapis cezasını onadı. Ankara’da yaşanan olayda, sanık husumetli olduğu kişinin nişan fotoğraflarını ve telefon numarasını paylaşmıştı.

Yargıtay 12. Ceza Dairesi, Ankara’da bir kişinin, husumetli olduğu başka bir kişinin adını ve fotoğrafını kullanarak sahte Facebook hesabı açması ve bu hesap üzerinden hakaret, müstehcen içerik paylaşımı ve kişisel bilgi ifşası yapması nedeniyle verilen 2 yıl 1 ay hapis cezasını onadı. Karar, sosyal medya üzerinden işlenen suçlara yönelik emsal niteliği taşıyor.

Olay, Ankara’da aralarında husumet bulunan iki kişi arasında yaşandı. Sanık, şikayetçinin adını ve fotoğrafını kullanarak bir Facebook hesabı açtı. Bu hesap üzerinden şikayetçinin nişan fotoğraflarını paylaşan sanık, müstehcen görüntüler yayınlayarak hakaret içerikli yazılar yazdı ve şikayetçinin telefon numarasını herkese açık şekilde ifşa etti. Şikayet üzerine kimliği tespit edilen sanık hakkında, “verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme” suçundan dava açıldı.

YEREL MAHKEME BERAAT, İSTİNAF CEZA VERDİ

Beypazarı Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen dava, sanığın suç işlediğine dair kesin delil bulunmadığı gerekçesiyle beraatle sonuçlandı. Ancak şikayetçi tarafın istinaf başvurusu üzerine dosya, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 26. Ceza Dairesi’ne taşındı. İstinaf mahkemesi, yerel mahkemenin beraat kararını kaldırarak, eldeki delillere dayanarak sanığa 2 yıl 1 ay hapis cezası verdi.

Sanık, suçlamaları reddederek ve aralarındaki husumeti gerekçe göstererek temyiz başvurusunda bulundu. Dosyayı inceleyen Yargıtay 12. Ceza Dairesi, istinaf mahkemesinin kararını yerinde buldu. Dairenin kararında, sanığın eyleminin “verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme” suçunu oluşturduğu, dosya kapsamındaki belge ve bilgilerin bu suçu sabit kıldığı belirtildi. Sanığın temyiz itirazlarının reddedildiği kararda, mahkumiyet hükmü oy birliğiyle onandı.

