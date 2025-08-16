Bakan Yumaklı 'İlk Kez Açıklıyorum' Diyerek Duyurdu! Yangınlardan Etkilenen Bölgelere Av Yasağı Geliyor

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, CNN Türk canlı yayınında gazeteci Hakan Çelik’in sorularını yanıtladı. Bakan Yumaklı, orman yangınlarından etkilenen bölgeler için "Bu yıl için av yasağı gelecek" dedi.



Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Orman yangınları konusunda öncelikle şehit düşen kardeşlerime rahmet diliyorum, ailelerine sabırlar diliyorum. Dünden bu güne devreden bir yangın vardı Kocaeli Karamürsel'de. Büyük ölçüde kontrol altında. Mersin Anamur- Silifke, Afyonkarahisar, Çanakkale, Diyarbakır Lice'deki yangınların tamamı kontrol altına alında. Sadece Kocaeli Karamürsel'de devam eden yangın büyük ölçüde kontrol altında. Bir sağa bir sola giden rüzgarlar kontrol altına alınmasını engelledi." ifadelerini kullandı.

"Artık geri dönülmez şekilde iklim değişikliğinin etkisini yaşıyoruz. Bu öngörüyü tüm dünya paylaşıyor." diye konuşan Yumaklı, "Son 2-3 senenin bu yılla karşılaştırmasını yaptığımızda artış var. 8 bölgedeki yangın kontrol altına alındı. 2025'te 5 bin 121 yangın çıktı. Yangınlarda 4 seviye var. Seviye 1 yüzde 93, seviye 2 yüzde 4, seviye 3'te yüzde 23. Türkiye, yangınları kendi imkanlarıyla söndürdü." dedi.

Orman dışında başlayıp ormana sıçrayan yangınlarda artış olduğunu söyleyen Yumaklı, çıkan yangınların yangınların yüzde 60'ının orman dışı alanda çıktığını ve orada söndürüldüğünü, yüzde 30'una yakınının orman dışına çıkıp ormana etki ettiğini, yüzde 10'unun ise ormanda çıkan yangınlar olduğunu söyledi.

'YANGINLARIN YÜZDE 96'SI İNSAN KAYNAKLI'

Yumaklı, "Hava sıcaklığı 30 derecenin üstündeyse, nem 30'un altındaysa ve rüzgar 30 km üstündeyse orman yangını için ortam hazırlanmış oluyor. Küçücük bir kıvılcım çok ciddi bir tahribata neden oluyor. Doğrudan ya da dolaylı yüzde 96'sı insan unsurundan kaynaklı. Dikkat etmediğiniz piknik ateşi, sigara izmariti, bahçe temizliği yaparken çöplerin yakılması. İzmir'de bir yangın çöpe atılan yatağın tutuşturulmasından çıktı." ifadelerini kullandı.

Yangını çıkaranın ihmal olduğunu vurgulan Yumaklı, "İzmir'deki bir yangında bir minibüste çıkan yangın ormana sirayet etti. Şunun altını çizmek istiyorum, bir yangının çıkması için oluşan etkenler yangını çıkarmıyor. Yangını çıkaran ihmal. Yapmamanız gereken bir işi yapıyorsunuz yangın çıkarıyorsunuz. Bu dünyada sadece biz yaşamıyoruz. Oradaki bütün ekosistemi, yaban hayatını böcekleri, çiçekleri yok etmek için bir kıvılcımın yetiyor. Açık alanlarda ateş yakılmasın. Çok büyük risk var." dedi.

AV YASAĞI GELİYOR

Alınan yeni kararı da paylaşan Yumaklı, "Orman yangınları sebebiyle bu yıl için av ile ilgili bir yasak getiriyoruz. İlk kez burada söylüyorum. Oradaki tüm hayvanların can havliyle kaçtıkları başka yerlerde onların avlanmasına sebep olacak bir ortamın kabul edilmesi mümkün değil." dedi.

Bu yıl ekim ayında orman yangınlarına hazırlık toplantısı yapılacağını kaydeden Yumaklı, "İstanbul'a 41 ülke, 9 uluslararası kuruluş davet ettik. Türkiye'nin ev sahibi olması tecrübelerinden dolayı." diye konuştu.

"Yangınla mücadele ettiğimiz alanların büyük bölümü ulaşılamayan yerler. Dolayısıyla burada teorik olarak söylenenler doğru olsa da pratikte bu hazırlıkları yapmak kolay değil. Yangının nerede çıkacağını öngörmek zor." şeklinde konuşan Yumaklı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ağaçlandırma konusunda bunu birçok kez kamuoyuyla paylaştık. Karadeniz’in bitki örtüsü farklı, Marmara’nın, Ege’nin, Akdeniz’in, Doğu ve Güneydoğu’nun bitki örtüsü farklıdır. Ağaçlandırma çalışmaları yapılırken milyonlarca yıllık bir doğallık söz konusu. Her ağaç her yerde yetişmez. Bölgede hangi ağaç uygunsa o yetiştirilir. Ağaçlandırma konusunda Avrupa’da birinciyiz, dünyada dördüncü sıradayız. Çam ağaçlarının yerine başka ağaçlar dikelim diyorlar, ancak bu iki türlü mümkün değil. Milyonlarca yıllık bir ekosistem var. Diyelim ki oldu, bu ne kadar sürer ve böyle bir değişiklik o bölgenin ekosistemini nasıl etkiler? Her şeyi değiştirmiş olursunuz."

'YANAN ORMANLAR OTEL OLACAK' İDDİASI

Yanan ormanların yerine otel yapılacağına yönelik iddialara yanıt veren Bakan Yumaklı, "Böyle bir şey mümkün değil, anayasa ile korunuyor. Net söylüyorum, mümkün değil. 11 Kasım'da ağaç dikmeye davet ediyorum. Şehit olan kardeşlerimizle alakalı hatıra ormanları oluşturacağız. 11 Kasım'da ağaç dikme seferberliği yapılacak." dedi.

Kaynak: Haber Merkezi