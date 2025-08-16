İzmir'de Ulaşıma Zam! İşte Yeni Fiyat Listesi

İzmir'de şehir içi toplu ulaşıma zam yapıldı. Ayrıca, İZBAN'da 90 dakika ücretsiz aktarma ve Halk Taşıt uygulamaları da kaldırıldı.

Son Güncelleme:
İzmir'de Ulaşıma Zam! İşte Yeni Fiyat Listesi
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi, 1 Eylül'den itibaren geçerli olmak üzere şehir içi toplu ulaşıma zam yaptı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ağustos ayı olağan meclis toplantısının üçüncü birleşiminde alınan kararlarla kentteki toplu ulaşım tarifeleri düzenlendi.

Bu kapsamda tam biniş ücreti 25 liradan 30 liraya, öğrenci biniş ücreti 10 liradan 15 liraya, öğretmen biniş ücreti 17,72 liradan 20 liraya, 60 yaş üstü biniş ücreti ise 20 liradan 25 liraya yükseltildi.

Ayrıca aylık öğrenci abonman kontör ücreti de 4,80 liradan 6,34 liraya çıktı.

ÜCRETSİZ AKTARMA UYGULAMASI KALDIRILDI

Mecliste oy çokluğuyla TCDD ve belediyenin yüzde 50 ortak olduğu İZBAN'da 90 dakika ücretsiz aktarma ve Halk Taşıt uygulamalarının kaldırıldığı ifade edildi.

Yeni sistemin, İZBAN tarafından yapılacak teknik altyapı çalışmaları tamamlanınca hayata geçirileceği, İzmirim Kart'ın İZBAN'da geçerliliğini koruyacağı ama yolcuların belirtilen ayrıcalıklardan faydalanamayacağı belirtildi.

Okula Dönüşte Zam Yükü: En Büyük Artış ÇantadaOkula Dönüşte Zam Yükü: En Büyük Artış ÇantadaEkonomi

Ankara'da Okul Servislerine Zam Kararı!Ankara'da Okul Servislerine Zam Kararı!Ekonomi

Kaynak: AA

Etiketler
İzmir Zam Ulaşım
Son Güncelleme:
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Neşteri Vurdu: 107 Ürün Hakkında Toplatılma Kararı! 107 Ürün Hakkında Toplatılma Kararı!
Konutta Yeni Dönem Resmen Başlıyor! 8 Yıl Sonra Yasak Kalktı: Artık O Daireler İnşa Edilebilecek Konutta Yeni Dönem, 8 Yıl Sonra Yasak Kalktı
Tarihi Yarımada Nefes Alacak: Araçlara Veda, Yayalara Merhaba Tarihi Yarımada Yayalaşma Dönemi Başlıyor
Bakan Kurum Depremin Acı Bilançosunu Duyurdu: İşte Balıkesir ve Manisa'da Son Durum Bakan Kurum Depremin Acı Bilançosunu Duyurdu: İşte Balıkesir ve Manisa'da Son Durum
ÇOK OKUNANLAR
Balıkesir Sındırgı Beşik Gibi! Bir Kez Daha Sallandı Balıkesir Sındırgı Beşik Gibi! Bir Kez Daha Sallandı
Sürücüler İçin Yeni Düzenleme! Karayollarındaki Hız Sınırı ve Levhalar Sil Baştan Değişiyor Sürücüler İçin Yeni Düzenleme! Karayollarındaki Hız Sınırı ve Levhalar Sil Baştan Değişiyor
Alaska’da Tarihi Buluşmanın Ardından Trump ve Putin'den İlk Açıklamalar Alaska’da Tarihi Buluşmanın Ardından Trump ve Putin'den Açıklama
Meteoroloji'den Kritik Uyarılar! Bu İllerde Yaşayanlar Dikkat: Sağanak ve Fırtına Kapıda Doğu Karadeniz’de Sağanak, Ege’de Fırtına Bekleniyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Hediye Ettiği Kalemleri Gelir Kapısı Yapmışlar! Fiyatı Dudak Uçuklattı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Hediye Ettiği Kalemleri Gelir Kapısı Yapmışlar! Fiyatı Dudak Uçuklattı