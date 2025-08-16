Tarihi Yarımada Nefes Alacak: Araçlara Veda, Yayalara Merhaba

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Tarihi Yarımada Ulaşım Eylem Planı'nı hayata geçirmeye başlıyor. Tarihi Yarımada olarak anılan Fatih’i hem tarihi dokuya saygılı hem de çevreci hale getirmek için hazırlanan eylem planı karbon salınımını azaltmayı hedefliyor. Bu kapsamda belli alanlarda pilot projeler belirlendi. İlk etapta Sirkeci-Harem arabalı vapur hattı Yenikapı’ya taşınacak. Sultanahmet ve çevresi yaya bölgesi ilan edilecek.

SİNGAPUR VE LONDRA ÖRNEĞİ

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Doç. Dr. Pelin Alpkökin, bölgenin tarihi dokusunu korurken sürdürülebilir ve erişilebilir bir ulaşım sistemi hedeflediklerini açıkladı. Projenin nihai amacı, araç trafiğini azaltarak yaya dostu bir bölge yaratmak ve uluslararası standartlarda bir deneyim sunmak.

Alpkökin, "Singapur ve Londra gibi şehirlerdeki trafik tıkanıklığı ücretlendirmesi modelini, ilgili düzenlemeler sonrası hayata geçirebiliriz. Ancak bazı bölgelerde ücret ödeseniz bile araçla giriş mümkün olmayacak" dedi.

'BU TRAFİK EŞSİZ BÖLGEYE YAKIŞMIYOR'

Alpkökin, projenin çok paydaşlı bir vizyonla hazırlandığını vurguladı: "Tarihi Yarımada’nın kaotik trafiği, bu eşsiz bölgeye yakışmıyor. İnsanlar araç yoğunluğundan dolayı rahatça gezemiyor, tarihi alanları keşfedemiyor. Amacımız, burayı yerli ve yabancı turistler için daha erişilebilir hale getirmek."

2027’de Beşiktaş ve Kabataş’a metro ulaşımıyla projenin kapsamı genişleyecek. Ayrıca, Kadıköy ve Moda gibi Anadolu Yakası bölgelerine de benzer uygulamalar planlanıyor.

PİLOT BÖLGE VATAN CADDESİ

Projenin pilot uygulaması Vatan Caddesi’nde başlayacak. Otobüs öncelikli şeritler, trafik yoğunluğunun fazla olduğu ve toplu taşıma talebinin yüksek olduğu alanlarda hayata geçirilecek. Vezneciler-Fenertepe Metro Hattı’nın Vezneciler-Edirnekapı kısmında, Fevzipaşa Caddesi’nde otobüs şeritleri oluşturularak raylı sistemle entegrasyon sağlanacak. Ayrıca, özel araç kullanımını azaltmak için 'Park et-Devam et' (P+D) otoparklarının kapasitesi artırılacak.

Alibeyköy’de yeni bir P+D otoparkı açılarak sürücüler, araçlarını bırakıp toplu taşımaya yönlendirilecek.

SULTANAHMET VE ÇEVRESİ TRAFİĞE KAPATILACAK

Sultanahmet, Ayasofya ve Topkapı Sarayı çevresi araç trafiğine kapatılacak; Sarayburnu ve Cankurtaran’daki oteller bölgesi yaya odaklı hale getirilecek. Turistik yaya ve bisiklet yollarıyla ulaşım desteklenirken, Sirkeci ve Yenikapı’da tur otobüsleri için 'Turizm Odak Noktaları' oluşturulacak. Bu noktalarda otobüsler kısa süreli yolcu indirme-bindirme yapabilecek.

Sultanahmet çevresi yaya bölgesi ilan edilerek araç trafiği sınırlandırılacak, turistler için shuttle servisleriyle oteller ve tarihi alanlar arasında konforlu ulaşım sağlanacak.

Tarihi Yarımada’nın önemli ulaşım hatlarından Sirkeci-Harem arabalı vapur iskelesi, Yenikapı’ya taşınacak. Sirkeci’deki alan ise tur otobüslerinin kısa süreli duraklama ve yolcu işlemleri için kullanılarak 'Turizm Odak Noktası'na dönüştürülecek.

Kaynak: Hürriyet