Okula Dönüşte Zam Yükü: En Büyük Artış Çantada

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Yeni eğitim yılı 8 Eylül’de başlayacak. Birinci sınıflar ise 1 Eylül’de ders başı yapacak. Okulların açılmasına bir aydan az süre kala, velilerin alışveriş temposu hızlandı.

E-ticaret altyapı sağlayıcılarının verilerine göre, Ağustos ayının başında yapılan okul alışverişlerinde geçen yıla göre yüzde 45 artış görüldü.

Çanta kategorisinde ciro Temmuz’a göre yüzde 83 yükseldi. Kırtasiye ürünlerinde artış yüzde 60 oldu. Kitap grubundaki artış ise yüzde 25 ile sınırlı kaldı. Geçen yıl 517 lira olan ortalama sepet tutarı, bu yıl 750 liraya çıktı.

VELİLERE UYARI

TOBB E-Ticaret Meclis Üyesi Emre Çetinaslan, velilerin ihtiyaçlarını önceden planlayarak uygun fiyatlı alışveriş yapmaya yöneldiğini belirtti. Çetinaslan, "Çanta sektöründe ve kırtasiyede büyük artışlar gözlemliyoruz. Çantalarda yüzde 30 ile 60 arasında zam oldu" dedi.

Sektör temsilcileri, önümüzdeki haftalarda okula dönüş alışverişinin daha da hızlanacağını öngörüyor. Ancak alışverişi erteleyen velilere, fiyatların daha da yükselebileceği uyarısı yapılıyor.

Kaynak: NTV