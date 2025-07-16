2025-2026 OKUL SERVİS ÜCRETLERİ NE KADAR, KAÇ TL? İstanbul'da Okul Servis Ücreti Zamlandı mı, ne Kadar Oldu? İşte Güncel Tarife

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Veliler ve taşımacılık firmaları tarafından yakından takip edilen okul servis ücretleri ile servis personeli maliyetleri, 2025-2026 eğitim öğretim yılı öncesi yeniden gündeme geldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME), taksi, minibüs, okul ve personel servisi ücretlerine yönelik zam teklifini görüşse de, önerilen artış oranı kabul edilmedi. Böylece, Ocak 2025'te yapılan son zam sonrası belirlenen mevcut tarifeler geçerliliğini koruyor.

2025-2026 OKUL SERVİS ÜCRETLERİ NE KADAR, KAÇ TL?

İstanbul'da uygulanmaya devam eden okul servis ücretleri, mesafeye göre aylık ve yıllık olarak şu şekilde hesaplanıyor:

2025-2026 İstanbul Okul Servis Ücretleri (Aylık / Yıllık):

0-1 km: 2.605 TL / 23.445 TL

1-3 km: 2.790 TL / 25.110 TL

3-5 km: 3.015 TL / 27.135 TL

5-7 km: 3.144 TL / 28.296 TL

7-9 km: 3.315 TL / 29.835 TL

9-11 km: 3.840 TL / 34.560 TL

11-13 km: 4.420 TL / 39.780 TL

13-15 km: 4.642 TL / 41.778 TL

15-17 km: 5.011 TL / 45.099 TL

17-19 km: 5.298 TL / 47.682 TL

19-21 km: 5.638 TL / 50.742 TL

21-23 km: 5.872 TL / 52.848 TL

23-25 km: 6.100 TL / 54.900 TL

25 km üzeri için her kilometre başına: 53,33 TL

UKOME tarafından belirlenen bu ücretler 9 aylık eğitim süreci üzerinden hesaplanıyor. Ancak okulların yıl içinde belirli günlerde açık olması durumunda ödenecek ücretlerde değişiklik oluyor:

2 gün açık olması halinde: Aylık ücretin %60’ı

3 gün açık olması halinde: Aylık ücretin %75’i

4 gün açık olması halinde: Aylık ücretin %90’ı tahsil ediliyor.

SERVİS PERSONELİ ÜCRETLERİ NE KADAR?

Servislerde görev yapan rehber personelin ücretleri de taşıt kapasitesine göre belirlenmiş durumda. UKOME'nin yayımladığı güncel tarifeye göre servis personeli ücretleri şu şekilde:

Minibüs (10-17 Koltuk Kapasiteli Taşıt)

İlk kalkış ücreti: 1.355,66 TL

Her kilometre başına ek ücret: 13,84 TL

Otobüs (18-25 Koltuk Kapasiteli Taşıt)

İlk kalkış ücreti: 1.876,07 TL

Her kilometre başına ek ücret: 21,65 TL

Otobüs (26-35 Koltuk Kapasiteli Taşıt)

İlk kalkış ücreti: 2.306,54 TL

Her kilometre başına ek ücret: 27,23 TL

Otobüs (36-45 Koltuk Kapasiteli Taşıt)

İlk kalkış ücreti: 2.473,61

Her kilometre başına ek ücret: 28,93 TL

ZAM TALEBİNE RED KARARI

UKOME toplantısında gündeme gelen yüzde 21,29 oranındaki zam teklifi, kurul tarafından kabul edilmedi. Bu nedenle İstanbul'da 2025-2026 eğitim öğretim yılı boyunca okul servis ücretleri Ocak 2025'te belirlenen mevcut tarifeler üzerinden uygulanmaya devam edecek.

Kaynak: Haber Merkezi