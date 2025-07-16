Mevduat Faizinde Kırmızı Alarm: 500 Bin TL ve 1 Milyon TL'nin 32 Günlük Getirisi ne Kadar Oldu?

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Yatırımcıların gözü kulağı, gelecek hafta gerçekleşecek Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu toplantısına çevrildi. Faizlerde 250 baz puanlık bir indirim ihtimali gündemdeyken, bu durum mevduat faiz oranlarını da doğrudan etkileyebilir. Uzmanlar, faiz indiriminin gerçekleşmesi halinde mevduat oranlarında düşüş yaşanabileceğini öngörüyor. Ancak, şu an için bazı bankalarda yüzde 50’nin üzerinde faiz oranları hala sunulmaya devam ediyor.

FAİZ DÜŞÜŞÜNÜN AYAK SESLERİ

TCMB'nin politika faizi halihazırda yüzde 46 seviyesinde bulunuyor. Bu seviyeden olası bir indirimin, özellikle kısa vadeli TL mevduat hesaplarında getiri oranlarını düşürebileceği tahmin ediliyor. Yatırımcılar için yüksek faizli dönem artık sona yaklaşırken, değerlendirme fırsatı da daralıyor.

HANGİ BANKADA NE KADAR FAİZ VERİLİYOR?

En yüksek 32 günlük mevduat faiz oranları şu şekilde sıralanıyor:

Anadolubank Renkli Hesap – %53,00

Türkiye Finans Günlük Katılım Hesabı – %53,00 (kar payı)

Alternatif Bank VOV Hesap – %52,00

Fibabanka Kiraz Hesap – %51,00

Odeabank Oksijen Hesap – %50,00

Akbank Serbest Plus Hesap – %50,00

Denizbank Kaptan Hesap – %50,00

1 MİLYON TL’NİN AYLIK GETİRİSİ NE KADAR?

En yüksek oran olan %53 üzerinden hesaplandığında, 1 milyon TL'nin 32 günlük net getirisi şu şekilde oluşuyor:

Mevduat Tutarı: 1.000.000 TL

Vade Süresi: 32 gün

Faiz Oranı: %53

Net Getiri: Yaklaşık 38.334 TL

500 BİN TL'NİN AYLIK GETİRİSİ NE KADAR?

500 bin TL için net getiri: Yaklaşık 19.167 TL

Kaynak: Haber Merkezi