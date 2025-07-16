Gram Altın Uçuşa Geçti! Altında Yeni Rekor Sinyali

ABD'den gelen enflasyon verileriyle birlikte altın piyasası yeniden yükselişe geçti. Gram altın güne 4.320 TL'den başlarken, çeyrek altın 7.076 TL'den işlem görüyor.

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Gram Altın Uçuşa Geçti! Altında Yeni Rekor Sinyali
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Altın piyasası 16 Temmuz 2025 Çarşamba gününe yükselişle başladı. ABD’den gelen Haziran ayı enflasyon verisinin ardından kısa süreli düşüş yaşayan altın, yeniden toparlanarak yönünü yukarı çevirdi. Tüketici Fiyat Endeksi’nin yıllık bazda %2,7 ile beklentilerin üzerinde açıklanması, güvenli liman arayışındaki yatırımcıları yeniden altına yöneltti.

Gram Altın Uçuşa Geçti! Altında Yeni Rekor Sinyali - Resim : 1

ALTIN YÜKSELİŞE GEÇTİ

Küresel piyasalarda dalgalanan dolar karşısında altına olan talep artarken, ons altın toparlanma sinyalleri vermeye başladı. Yurt içinde altın fiyatları yeniden yükselişe geçti. Yatırımcılar, özellikle yaz aylarında devam etmesi beklenen bu dalgalanmayı fırsata çevirmek için piyasayı yakından takip ediyor.

Gram Altın Uçuşa Geçti! Altında Yeni Rekor Sinyali - Resim : 2

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

16 Temmuz 2025 Çarşamba altın fiyatları şöyle:

Gram Altın 4.320,23 TL
Çeyrek Altın 7.076,00 TL
Yarım Altın 14.152,00 TL
Tam Altın 28.166,65 TL
Cumhuriyet Altını 28.174,00 TL
Ons Altın 3.340,97 dolar

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Kaynak: Haber Merkezi

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