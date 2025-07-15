Ne Çeyrek, ne Gram, ne Tam Altın, ne de Ajda Bilezik! Yılların Kuyumcusu İtiraf Etti: Yatırım Yapacaklar O Altını Alsın
Düğün hazırlığı yapan çiftlere önemli uyarılarda bulunan sarraf Ahmet Güney, yüksek faiz oranları nedeniyle kredi çekerek altın almanın riskli olduğunu belirtti. Güney, değer kaybı en az olan altın türü olarak ise işçiliği düşük burma bileziği önerdi.
Kaynak: İHA
Yaz aylarının gelmesiyle birlikte düğün sezonu hız kazanırken, yeni evlenecek çiftler altın alışverişi konusunda kararsızlık yaşıyor. Özellikle artan faiz oranları nedeniyle altın almak için kredi çekmeyi düşünen çiftlere Hatay’da uzun yıllardır kuyumculuk yapan Ahmet Güney’den önemli uyarılar geldi.
"KREDİYLE ALTIN ALMAYIN"
Güneyler Kuyumculuk Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Güney, düğün hazırlığı yapan çiftlerin, ekonomik sıkıntılar nedeniyle krediye yöneldiğini belirterek, bu yöntemin ciddi riskler taşıdığını vurguladı. Güney, "Yılların sarrafı olarak kredi çekerek altın alımını doğru bulmuyorum. Şu an faiz oranları oldukça yüksek. Bu nedenle çiftlerin bütçelerine uygun şekilde, mümkün olan en az miktarda altın alması daha sağlıklı olur. Ailelerin de bu süreçte baskı kurmak yerine destekleyici olmaları büyük önem taşıyor" dedi.
ALTINDA DEĞER KAYBI EN AZ OLAN SEÇENEK
Altın seçiminde dikkat edilmesi gereken bir diğer konunun işçilik maliyeti olduğunu vurgulayan Güney, yeni evlenecek çiftlere burma bilezik önerisinde bulundu. Güney, "Burma bilezik hem üretim açısından daha sade hem de seri üretime uygun bir model. İşçiliği minimum seviyede olduğu için bozdururken değer kaybı da daha az yaşanır. Bu nedenle yatırım veya düğün için alınacaksa burma bilezik gibi küçük setler tercih edilmeli" ifadelerini kullandı.
“BİRLİKTE YÜKÜ HAFİFLETİN”
Düğün alışverişinde çiftlerin birbirine yük olmaması gerektiğini de hatırlatan Güney, “Altın alımında taraflar birbirini zorlamamalı. Ekonomik şartlar doğrultusunda karşılıklı anlayış içinde hareket edilirse, evlilik süreci daha huzurlu ve sağlam temeller üzerine kurulur” diyerek sözlerini tamamladı.