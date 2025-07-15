Ne Çeyrek, ne Gram, ne Tam Altın, ne de Ajda Bilezik! Yılların Kuyumcusu İtiraf Etti: Yatırım Yapacaklar O Altını Alsın

ALTINDA DEĞER KAYBI EN AZ OLAN SEÇENEK

Altın seçiminde dikkat edilmesi gereken bir diğer konunun işçilik maliyeti olduğunu vurgulayan Güney, yeni evlenecek çiftlere burma bilezik önerisinde bulundu. Güney, "Burma bilezik hem üretim açısından daha sade hem de seri üretime uygun bir model. İşçiliği minimum seviyede olduğu için bozdururken değer kaybı da daha az yaşanır. Bu nedenle yatırım veya düğün için alınacaksa burma bilezik gibi küçük setler tercih edilmeli" ifadelerini kullandı.