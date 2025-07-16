Dolar ve Euro Güne Nasıl Başladı?

Döviz kurlarındaki hareketlilik devam ediyor. Dolar yeni güne 40,25 seviyesinden başlarken euro 46,81 seviyesinden işlem gördü.

Dolar ve Euro Güne Nasıl Başladı?
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Dolar/TL kuru, güne 40,25 seviyesinden başladı. ABD'de açıklanan enflasyon verilerinin beklentilere paralel gelmesi, doların küresel piyasalarda güç kazanmasına neden olurken, Türk Lirası üzerindeki baskıyı da artırdı. Euro/TL kuru ise sabah saatlerinde 46,81 seviyesinden işlem gördü.

Dolar ve Euro Güne Nasıl Başladı? - Resim : 1

ABD’de Haziran ayı enflasyonu yıllık bazda yüzde 2,7, aylık bazda ise yüzde 0,3 olarak gerçekleşti. Bu durum, doların başta gelişmekte olan ülke para birimleri olmak üzere birçok para karşısında değer kazanmasına yol açtı.

Öte yandan ABD'li yatırım bankası Goldman Sachs, dolar/TL için yükseliş beklentisini korudu. Bankanın yayımladığı son raporda:

3 aylık kur tahmini: 41 TL
6 aylık tahmin: 43 TL
12 aylık tahmin: 45 TL

olarak yer aldı. Bu tahminler, bankanın 23 Mayıs tarihli küresel döviz raporunda paylaştığı öngörülerle örtüşüyor.

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Kaynak: Haber Merkezi

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