Emekli Maaşı Eksik Yattıysa Dikkat! Uzman İsim Tek Tek Açıkladı; Sebebi Bunlar Olabilir...

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Emekli maaşlarının eksik yatırıldığını belirten çok sayıda vatandaş, SGK’ya başvurmadan önce kesinti nedenlerini öğrenmeye çalışıyor. SGK mevzuatına göre emekli aylıklarından genel olarak vergi, harç ya da prim kesintisi yapılmıyor. Ancak bazı durumlarda maaşlarda düşüş yaşanabiliyor ve bu durumun farklı gerekçeleri bulunuyor.

Son dönemde maaşı taban seviyeden alan emekliler, Temmuz ayı artışının sisteme yansımadığını düşünerek endişelerini dile getirdi. Ancak yeni taban maaş olan 16.881 TL’nin ödemelere yansıması, yasal sürecin tamamlanmasıyla gerçekleşeceği için geçici bir durum söz konusu. SGK uzmanı İsa Karakaş, Türkiye gazetesindeki yazısında, bu konuda endişeye gerek olmadığını ifade etti.

EMEKLİ MAAŞINDAN KESİNTİ NEDEN YAPILIR?

Emekli maaşlarından yapılan kesintiler; muayene, ilaç, protez gibi sağlık hizmetlerinden alınan katılım paylarından ya da nafaka ve icra gibi yasal borçlardan kaynaklanabiliyor. Özellikle ayakta tedavi gören emekliler için hekim muayenesi, ilaç ve ortez-protez hizmetleri sonrasında SGK tarafından otomatik kesinti yapılabiliyor.

Bunun dışında bankalardan kullanılan krediler için verilen maaş kesinti muvafakati doğrultusunda da bankalar tarafından taksit tahsilatı yapılabiliyor. Emekli vatandaşlar, maaşlarındaki kesinti detaylarını e-Devlet üzerinden “Emekli Ödeme Bilgileri” sekmesinden kolayca görüntüleyebiliyor. SGK’ya fiziki başvuru yapılmasına gerek olmadan, dijital ortamda bilgi edinmek mümkün.

Kaynak: Türkiye Gazetesi