Emekli Maaşı Eksik Yattıysa Dikkat! Uzman İsim Tek Tek Açıkladı; Sebebi Bunlar Olabilir...

Emeklilerin maaşlarında yaşanan kesintiler endişe yaratıyor. SGK uzmanı İsa Karakaş, SGK'nın sağlık hizmetlerinden doğan katılım payları ya da icra/nafaka gibi borçlar nedeniyle emekli maaşında kesinti yapabildiğini belirtti ve kesinti nedenlerinin e-Devlet üzerinden kolayca öğrenilebildiğini ifade etti.

Son Güncelleme:
Emekli Maaşı Eksik Yattıysa Dikkat! Uzman İsim Tek Tek Açıkladı; Sebebi Bunlar Olabilir...
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Emekli maaşlarının eksik yatırıldığını belirten çok sayıda vatandaş, SGK’ya başvurmadan önce kesinti nedenlerini öğrenmeye çalışıyor. SGK mevzuatına göre emekli aylıklarından genel olarak vergi, harç ya da prim kesintisi yapılmıyor. Ancak bazı durumlarda maaşlarda düşüş yaşanabiliyor ve bu durumun farklı gerekçeleri bulunuyor.

Emekli Maaşı Eksik Yattıysa Dikkat! Uzman İsim Tek Tek Açıkladı; Sebebi Bunlar Olabilir... - Resim : 1

Son dönemde maaşı taban seviyeden alan emekliler, Temmuz ayı artışının sisteme yansımadığını düşünerek endişelerini dile getirdi. Ancak yeni taban maaş olan 16.881 TL’nin ödemelere yansıması, yasal sürecin tamamlanmasıyla gerçekleşeceği için geçici bir durum söz konusu. SGK uzmanı İsa Karakaş, Türkiye gazetesindeki yazısında, bu konuda endişeye gerek olmadığını ifade etti.

EMEKLİ MAAŞINDAN KESİNTİ NEDEN YAPILIR?

Emekli maaşlarından yapılan kesintiler; muayene, ilaç, protez gibi sağlık hizmetlerinden alınan katılım paylarından ya da nafaka ve icra gibi yasal borçlardan kaynaklanabiliyor. Özellikle ayakta tedavi gören emekliler için hekim muayenesi, ilaç ve ortez-protez hizmetleri sonrasında SGK tarafından otomatik kesinti yapılabiliyor.

Emekli Maaşı Eksik Yattıysa Dikkat! Uzman İsim Tek Tek Açıkladı; Sebebi Bunlar Olabilir... - Resim : 2

Bunun dışında bankalardan kullanılan krediler için verilen maaş kesinti muvafakati doğrultusunda da bankalar tarafından taksit tahsilatı yapılabiliyor. Emekli vatandaşlar, maaşlarındaki kesinti detaylarını e-Devlet üzerinden “Emekli Ödeme Bilgileri” sekmesinden kolayca görüntüleyebiliyor. SGK’ya fiziki başvuru yapılmasına gerek olmadan, dijital ortamda bilgi edinmek mümkün.

SSK, Bağkur Emeklilerine Temmuz Sürprizi: Maaşlar Yeniden Hesaplandı! Farkı Devlet ÖdeyecekSSK, Bağkur Emeklilerine Temmuz Sürprizi: Maaşlar Yeniden Hesaplandı! Farkı Devlet ÖdeyecekEkonomi

2025 Temmuz Emekli Maaşı Zammı Ödeme Tarihleri Belli Oldu: SSK ve Bağ-Kur Emeklileri Zamlı Maaşlarını Ne Zaman Alacak?2025 Temmuz Emekli Maaşı Zammı Ödeme Tarihleri Belli Oldu: SSK ve Bağ-Kur Emeklileri Zamlı Maaşlarını Ne Zaman Alacak?Ekonomi

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Etiketler
Emekli maaşı Emekli
Son Güncelleme:
Mehmet Şimşek Faiz Tahminini Açıkladı! İndirim Kapıda mı? Mehmet Şimşek Faiz Tahminini Açıkladı! İndirim Kapıda mı?
Arabaya Bir Kase Su Koyun Yakıt Harcamasını Yarı Yarıya Düşürün! Şoförler Tasarrufun Sırrını Çözdü Arabaya Bir Kase Su Koyun Yakıt Harcamasını Yarı Yarıya Düşürün! Şoförler Tasarrufun Sırrını Çözdü
New York Borsası Yükselişle Başladı New York Borsası Yükselişle Başladı
"Abonelikten Çık" Tuzağına Dikkat! Siber Korsanların Ekmeğine Yağ Sürüyor Olabilirsiniz "Abonelikten Çık" Tuzağına Dikkat! Siber Korsanların Ekmeğine Yağ Sürüyor Olabilirsiniz
En Çok Schengen Vize Başvurusu Yapan Ülkeler Belli Oldu: Türkiye'nin Sıralaması Şaşırttı En Çok Schengen Vize Başvurusu Yapan Ülkeler Belli Oldu: Türkiye'nin Sıralaması Şaşırttı
Köpekler ve Sahipleri Birbirlerine Benziyor mu? Bilimsel Kanıt Ortaya Kondu Köpekler ve Sahipleri Birbirlerine Benziyor mu? Bilimsel Kanıt Ortaya Kondu
ÇOK OKUNANLAR
Cansız Bedeni Valizde Bulunmuştu! Ayşe Tokyaz'ın Son Görüntüleri Ortaya Çıktı Cansız Bedeni Valizde Bulunmuştu! Ayşe Tokyaz'ın Son Görüntüleri Ortaya Çıktı
Mehmet Şimşek Faiz Tahminini Açıkladı! İndirim Kapıda mı? Mehmet Şimşek Faiz Tahminini Açıkladı! İndirim Kapıda mı?
Toz Taşınımı, Sağanak ve Fırtına: Yurdun Dört Bir Yanında Hava Alarmı Toz Taşınımı, Sağanak ve Fırtına: Yurdun Dört Bir Yanında Hava Alarmı
Ünlü Oyuncu Emre Törün Hayatını Kaybetti Ünlü Oyuncu Hayatını Kaybetti
Tekirdağ'da Gece Boyu Alev Nöbeti: Yangın Büyüdü, Mahalleler Tahliye Edildi Tekirdağ'da Gece Boyu Alev Nöbeti: Yangın Büyüdü, Mahalleler Tahliye Edildi