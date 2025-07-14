SSK, Bağkur Emeklilerine Temmuz Sürprizi: Maaşlar Yeniden Hesaplandı! Farkı Devlet Ödeyecek
Temmuz 2025 itibarıyla emekli maaşlarına yapılan yüzde 16,67’lik zam ve yüzde 4 oranındaki ek ödeme sonrası kök maaşlar yeniden hesaplanarak taban maaş 16.881 TL’ye çıkarıldı. Kök maaşı bu tutarın altında kalan emeklilere, fark ödemesini devlet yapacak.
Kaynak: Haber Merkezi
Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) Haziran ayı enflasyon verilerini açıklamasının ardından SSK, Bağ-Kur ve tarım emeklilerinin Temmuz 2025 zammı netleşti. Bu kapsamda emeklilerin kök maaşlarına yüzde 16,67 oranında zam yapıldı. Ayrıca maaşlara yüzde 4’lük ek ödeme de dahil edilerek toplam artış oranı yaklaşık yüzde20’ye ulaştı.
KÖK MAAŞ NEDİR, ZAM NASIL HESAPLANIR?
Kök maaş, emeklinin zamlardan önce hak ettiği temel maaştır. Devlet tarafından verilen taban maaş ya da seyyanen zamlar bu tutarın üzerine değil, doğrudan kök maaşa uygulanır. Temmuz ayı artışı da yine bu sistem doğrultusunda hayata geçirildi.
TABAN MAAŞ YENİDEN BELİRLENDİ
Meclis’ten geçen yeni düzenlemeyle birlikte en düşük emekli maaşı 16.881 TL’ye yükseltildi. Böylece kök maaşı bu rakamın altında kalan tüm emekliler, yapılan zam oranı ne olursa olsun 16.881 TL maaş almaya başladı.
KÖK MAAŞI DÜŞÜK OLANLARA FARK ÖDEMESİ YAPILACAK
Kök maaşı örneğin 13.000 TL olan bir emeklinin, yüzde 16,67 zam ve yüzde 4 ek ödeme sonrasında maaşı yaklaşık 15.170 TL’ye yükseliyor. Ancak bu tutar 16.881 TL’nin altında kaldığı için, devlet aradaki farkı tamamlayarak emeklinin maaşını taban seviyeye çıkarıyor.
TARIM EMEKLİLERİ DE YENİ ZAMDAN YARARLANDI
Bağ-Kur’a bağlı tarım emeklileri de Temmuz zammından faydalandı. Bu gruptaki birçok emekli, düşük kök maaş nedeniyle yine taban maaştan yararlanmaya devam ediyor. Örneğin kök maaşı 12.000 TL olan bir tarım emeklisi için zamlı maaş yaklaşık 14.000 TL’ye ulaşsa da, devlet 16.881 TL’lik ödemeyi garanti ediyor.
ZAMLI MAAŞLAR NE ZAMAN HESAPLARA YATIRILACAK?
Zamlı maaşların ödeme tarihleri SGK tarafından duyuruldu.
SSK emeklileri: Tahsis numaralarına göre 17-26 Temmuz tarihleri arasında ödeme alacak.
Bağ-Kur emeklileri: 25-28 Temmuz tarihleri arasında maaşlar yatırılacak.
Emekli Sandığı’na bağlı memur emeklileri: Maaşlarını 1-5 Temmuz tarihleri arasında aldı.