SSK, Bağkur Emeklilerine Temmuz Sürprizi: Maaşlar Yeniden Hesaplandı! Farkı Devlet Ödeyecek

TABAN MAAŞ YENİDEN BELİRLENDİ

Meclis’ten geçen yeni düzenlemeyle birlikte en düşük emekli maaşı 16.881 TL’ye yükseltildi. Böylece kök maaşı bu rakamın altında kalan tüm emekliler, yapılan zam oranı ne olursa olsun 16.881 TL maaş almaya başladı.

KÖK MAAŞI DÜŞÜK OLANLARA FARK ÖDEMESİ YAPILACAK

Kök maaşı örneğin 13.000 TL olan bir emeklinin, yüzde 16,67 zam ve yüzde 4 ek ödeme sonrasında maaşı yaklaşık 15.170 TL’ye yükseliyor. Ancak bu tutar 16.881 TL’nin altında kaldığı için, devlet aradaki farkı tamamlayarak emeklinin maaşını taban seviyeye çıkarıyor.