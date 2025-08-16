Borçlular Bankalardan Eli Boş Dönüyor, Milyonlarca Kişi İçin İcra Kapıda!

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Borç yükü altındaki milyonlarca vatandaş için umut olan bireysel kredi kartı ve ihtiyaç kredisi yapılandırması, kapsamı genişletilmesine rağmen beklentileri karşılamadı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, Haziran 2025 itibarıyla bireysel kredilerde tasfiye olunacak alacaklar 211 milyar 749 milyon liraya yükseldi. Ancak yapılandırma için bankalara başvuran çok sayıda vatandaş, taleplerine olumsuz yanıt alıyor. Özellikle kredi kartında yalnızca asgari ödeme yapabilen borçlular, başvurularında çoğunlukla reddediliyor.

BANKALAR UYGULAMIYOR

BDDK düzenlemesi ile borçların 48 aya kadar yapılandırılmasının önü açıldı. Buna dönem borcunu kısmen ya da tamamen ödeyemeyen kredi kartı müşterileri, faiz veya anapara ödemeleri geciken ihtiyaç kredisi sahipleri ve daha önce yapılandırma yapan borçlular da dahil edildi. Ancak inisiyatifin bankalara bırakılması nedeniyle uygulama sahada karşılık bulmadı. Borçluların büyük bölümü, bankalardan eli boş dönüyor.

'İCRA MEMURLARI KAPIYI ÇALACAK'

Nefes gazetesinden İlkay Akkaya'nın haberine göre, Tüketici Birliği Federasyonu (TBF) Genel Başkanı Mehmet Bülent Deniz, mevcut düzenlemenin yetersiz olduğunu belirterek, “Müracaat edenler zaten yasal takibe düşmüş ve düşmekte olanlar. Bankalar da onlara yüz vermiyor” dedi. Deniz, çözümün TBMM’den çıkacak yeni bir yasa olduğunu vurguladı: “Eylül ayındaki yapılandırma nasıl balon gibi patladıysa bu da aynı şekilde gider. Yıllık yüzde 30 veya enflasyon oranı ile 60 aya kadar yapılandırma imkanı getirilirse sorun çözülür. Yoksa icra memurları 4,5 milyon evin kapısını çalacak.”

Mevcut düzenlemeye göre, 100 bin liralık bireysel kredi borcunu 48 ay vadeyle yapılandıran bir vatandaş, aylık 4 bin 752 lira ödeyerek toplam 228 bin 96 lira geri ödeme yapacak. Bu hesaplamayla vatandaşın ödediği faiz tutarı 128 bin liraya ulaşıyor.

Kaynak: Nefes