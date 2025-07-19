Merkez Bankası Tek Tek Detayları Anlattı! Borcu Olan Herkesi İlgilendiriyor

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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), bireysel kredi kartı ve ihtiyaç kredisi borçları için 48 aya kadar yapılandırma imkânı getirildiğini duyurdu. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yapılandırma için azami faiz oranını yüzde 3,11 olarak belirledi. Yeni düzenleme, borçluların daha uygun koşullarda ödeme yapabilmesini amaçlıyor.

Yapılandırmanın detayları bir videoda örneklerle açıklandı. Videoda, “Kredi yapılandırma, borçların daha ödenebilir taksitlere bölünmesi anlamına geliyor” denilerek şu örnek verildi: “250 bin TL kredi kartı borcunuz olduğunu varsayalım. Yapılandırma öncesi, yüzde 4,75 faiz oranı ve 12 ay vade ile aylık taksit 30 bin 100 TL idi. Yapılandırma sonrası faiz oranı yüzde 3,11’e düşerken vade 48 aya uzadı. Böylece aylık taksit 11 bin 800 TL’ye indi.” Bu düzenleme, borçluların aylık ödeme yükünü azaltarak finansal rahatlama sağlıyor.

Yapılandırmadan yararlanmak isteyenlerin, ödenmemiş borç bakiyesi bulunan bankalara başvurmaları gerekiyor. Yetkililer, ekonomide finansal istikrarı desteklemek için makroihtiyati adımların eş güdümlü şekilde devam edeceğini vurguladı.