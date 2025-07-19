Borsa İstanbul’da Kritik Bekleyiş: Yeni Haftada Piyasalar Nefesini Tutacak

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Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksi bu haftayı 10.366 puan seviyesinden tamamlayarak %0,07’lik sınırlı bir yükseliş kaydetti. Endeks, hafta boyunca 9.990 ile 10.407 puan arasında dalgalanırken, kapanışın haftalık zirveye yakın gerçekleşmesi dikkat çekti.

FAİZ İNDİRİMİ BEKLENTİSİ GÜNDEMDE

Piyasalarda gözler gelecek haftaya çevrilmiş durumda. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) 24 Temmuz Perşembe günü açıklayacağı faiz kararı, yatırımcıların odağında yer alıyor. Ekonomistlerin büyük bölümü, politika faizinin 250 baz puanlık indirimle %43,50’ye çekilmesini bekliyor. Yıl sonu faiz tahmini ise %35 seviyesinde. Hatırlanacağı üzere, TCMB Haziran ayında faizi %46’da sabit bırakmıştı.

GÖZLER GELECEK HAFTAYA ÇEVRİLDİ

Analistler, ikinci çeyrek bilançoların gelecek hafta açıklanmaya başlayacağını hatırlatarak, endekste 10.400 puan seviyesinin güçlü bir direnç noktası olduğunu ifade ediyor. Bu seviyenin aşılması halinde endekste 10.750 seviyesine doğru bir hareketlilik beklenebilir. Olası geri çekilmelerde ise 10.000 puan desteği önem kazanıyor.

HAFTANIN EN ÇOK YÜKSELEN HİSSELERİ (BİST 500)

PEKGY: 2,67 TL – %45,90 prim

MOPAS: 56,50 TL – %32,32 prim

IMASM: 4,16 TL – %29,19 prim

HDFGS: 2,14 TL – %28,14 prim

METUR: 49,06 TL – %26,77 prim

HAFTANIN EN ÇOK DEĞER KAYBEDEN HİSSELERİ (BİST 500)

EGEPO: 8,02 TL – %-14,50

SMRVA: 177,70 TL – %-10,79

LYDHO: 101,40 TL – %-8,65

MAKIM: 19,66 TL – %-8,56

KUYAS: 62,60 TL – %-7,53

Kaynak: Haber Merkezi