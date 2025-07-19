Emekli Olduktan Sonra Çalışanların Maaşları Kesilecek mi? O Tarihten Sonra Sigortası Olanlar Dikkat!

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Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Eski Başmüfettişi İsa Karakaş, TGRT Haber’e yaptığı açıklamada, son dönemde tartışma konusu olan emekli maaşlarına yönelik kesinti ve bloke iddialarına dair önemli açıklamalarda bulundu. Emekli olduktan sonra çalışmaya devam edenlerin maaşlarının kesileceği yönündeki söylentilere netlik getiren Karakaş, mevcut emeklilerin kazanılmış haklarının korunacağını vurguladı.

Karakaş, emekli olup çalışmaya devam edenlerin Sosyal Güvenlik Destek Primi (SGDP) kapsamında değerlendirildiğini belirtti. Ancak iş yerlerinin SGDP bildirimini yapmaması durumunda maaşlarda geçici kesintiler yaşanabileceğini ifade eden Karakaş, “Bu tür durumlar muhasebe kaynaklı hatalardan kaynaklanabilir. Ancak bu, hemen ertesi gün düzeltilebilecek bir durumdur” dedi.

2008 SONRASI SİGORTALILAR İÇİN UYARI

Karakaş, 2008 Ekim ayı sonrası ilk kez sigortalı olanlar için durumun farklı olduğunu vurguladı. Kanunda yapılan değişiklikler nedeniyle bu gruptaki emeklilerin maaşlarında kesinti olabileceğini belirten Karakaş, “Mevcut emekliler için böyle bir risk bulunmuyor. Kazanılmış hakların kesilmesi söz konusu olamaz” açıklamasında bulundu.

EMEKLİ MAAŞINA BLOKE TARTIŞMASI

Resmi Gazete’de yayımlanan kararla, bankaların emeklilerin kredi borçlarını ödememesi halinde maaşlarına bloke koymasının önünün açıldığını hatırlatan Karakaş, bu durumun emekliler aleyhine olduğunu söyledi. Türkiye’de 16 milyondan fazla emeklinin büyük bir kısmının geçim sıkıntısı çektiğini ifade eden Karakaş, “Emekliler zaten zor durumda. Rıza gösterse bile maaşına bloke konulmamalı. Bu mağduriyetin önüne geçmek için yasal bir düzenleme yapılarak bloke uygulaması engellenmeli” çağrısında bulundu.Karakaş, emeklilerin ekonomik durumunun iyileştirilmesi için devletin ve ilgili kurumların daha fazla adım atması gerektiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: TGRT