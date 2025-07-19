Emekli Olduktan Sonra Çalışanların Maaşları Kesilecek mi? O Tarihten Sonra Sigortası Olanlar Dikkat!

SGK Eski Başmüfettişi İsa Karakaş, emekli maaşlarında kesinti ve bloke iddialarına açıklık getirdi: "Kazanılmış hak kesilemez, ancak 2008 sonrası sigortalılar için farklı düzenlemeler var. Emekli maaşına bloke için yasal düzenleme şart."

Emekli Olduktan Sonra Çalışanların Maaşları Kesilecek mi? O Tarihten Sonra Sigortası Olanlar Dikkat!
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Eski Başmüfettişi İsa Karakaş, TGRT Haber’e yaptığı açıklamada, son dönemde tartışma konusu olan emekli maaşlarına yönelik kesinti ve bloke iddialarına dair önemli açıklamalarda bulundu. Emekli olduktan sonra çalışmaya devam edenlerin maaşlarının kesileceği yönündeki söylentilere netlik getiren Karakaş, mevcut emeklilerin kazanılmış haklarının korunacağını vurguladı.

Karakaş, emekli olup çalışmaya devam edenlerin Sosyal Güvenlik Destek Primi (SGDP) kapsamında değerlendirildiğini belirtti. Ancak iş yerlerinin SGDP bildirimini yapmaması durumunda maaşlarda geçici kesintiler yaşanabileceğini ifade eden Karakaş, “Bu tür durumlar muhasebe kaynaklı hatalardan kaynaklanabilir. Ancak bu, hemen ertesi gün düzeltilebilecek bir durumdur” dedi.

2008 SONRASI SİGORTALILAR İÇİN UYARI

Karakaş, 2008 Ekim ayı sonrası ilk kez sigortalı olanlar için durumun farklı olduğunu vurguladı. Kanunda yapılan değişiklikler nedeniyle bu gruptaki emeklilerin maaşlarında kesinti olabileceğini belirten Karakaş, “Mevcut emekliler için böyle bir risk bulunmuyor. Kazanılmış hakların kesilmesi söz konusu olamaz” açıklamasında bulundu.

EMEKLİ MAAŞINA BLOKE TARTIŞMASI

Resmi Gazete’de yayımlanan kararla, bankaların emeklilerin kredi borçlarını ödememesi halinde maaşlarına bloke koymasının önünün açıldığını hatırlatan Karakaş, bu durumun emekliler aleyhine olduğunu söyledi. Türkiye’de 16 milyondan fazla emeklinin büyük bir kısmının geçim sıkıntısı çektiğini ifade eden Karakaş, “Emekliler zaten zor durumda. Rıza gösterse bile maaşına bloke konulmamalı. Bu mağduriyetin önüne geçmek için yasal bir düzenleme yapılarak bloke uygulaması engellenmeli” çağrısında bulundu.Karakaş, emeklilerin ekonomik durumunun iyileştirilmesi için devletin ve ilgili kurumların daha fazla adım atması gerektiğini sözlerine ekledi.

SGK Uzmanı İsa Karakaş Noktayı Koydu: Çalışan Emeklilerin Maaşı Kesilecek mi?SGK Uzmanı İsa Karakaş Noktayı Koydu: Çalışan Emeklilerin Maaşı Kesilecek mi?Ekonomi

Memurlara Doğum Sonrası Yarı Zamanlı Çalışma Özel Sektörü Karıştırdı! SGK Uzmanı Melis Elmen Bilinmeyen Detayı AçıkladıMemurlara Doğum Sonrası Yarı Zamanlı Çalışma Özel Sektörü Karıştırdı! SGK Uzmanı Melis Elmen Bilinmeyen Detayı AçıkladıEkonomi

Kaynak: TGRT

Etiketler
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)
CHP'li Gürer'den Çiğ Süt Fiyatına Tepki... 'Kabul Etmiyoruz' CHP'li Gürer'den Çiğ Süt Fiyatına Tepki... 'Kabul Etmiyoruz'
Çamaşır Makineniz Sinyal Veriyor Olabilir: Uzmanlardan 'Sağlığınızı Tehdit Ediyor' Uyarısı Çamaşır Makineniz Sinyal Veriyor Olabilir: Uzmanlardan 'Sağlığınızı Tehdit Ediyor' Uyarısı
Herkes Bilmeden Yapıyor Ama Bu Hareket Telefonun Pil Ömrünü Uzatıyor Herkes Bilmeden Yapıyor Ama Bu Hareket Telefonun Pil Ömrünü Uzatıyor
İnternete Dev Zam Kapıda! Fiyatlar Uçacak İnternete Dev Zam Kapıda! Fiyatlar Uçacak
Altın, Dolar, Borsa... Bu Hafta Hangisi Daha Çok Kazandırdı? Bu Hafta En Çok Hangisi Kazandırdı?
Aldatıldığınızı Ortaya Çıkaran Yeni Yöntem: 40 Yıllık Dedektiften İhanet Tüyosu Aldatıldığınızı Ortaya Çıkaran Yeni Yöntem: 40 Yıllık Dedektiften İhanet Tüyosu
ÇOK OKUNANLAR
Meteoroloji'den Çifte Uyarı! Çok Kuvvetli Geliyor... Sağanak ve Fırtına Vuracak Meteoroloji'den Çifte Uyarı! O İllerde Yaşayanlar Dikkat
YKS Sonuçları Açıklandı YKS Sonuçları Açıklandı
Batum’da Kanlı Pusu: Türk Vatandaşı Restoranda Kurşun Yağmuruna Tutuldu Batum’da Kanlı Pusu: Türk Vatandaşı Restoranda Kurşun Yağmuruna Tutuldu
Ev Sahipleri Diken Üstünde: Tapu, Harç, Emlak Vergisi… Hepsi Geçersiz Sayılacak Ev Sahipleri Diken Üstünde: Tapu, Harç, Emlak Vergisi… Hepsi Geçersiz Sayılacak
Emekli Olduktan Sonra Çalışanların Maaşları Kesilecek mi? O Tarihten Sonra Sigortası Olanlar Dikkat! O Tarihten Sonra Sigortası Olanlar Dikkat!