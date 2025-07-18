CHP'li Gürer'den Çiğ Süt Fiyatına Tepki... 'Kabul Etmiyoruz'

CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Ulusal Süt Konseyi'nin çiğ süt fiyatına yüzde 7'lik artışına tepki gösterdi. Gürer, 1 Ağustos'tan itibaren geçerli olacak bu fiyatın yetersiz olduğunu ve kabul etmediklerini vurguladı.

Baybars Ergün Baybars Ergün
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CHP'li Gürer'den Çiğ Süt Fiyatına Tepki... 'Kabul Etmiyoruz'
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Ekonomik krizle beraber katlanan maliyetler ve zirai don felaketi çiftçiyi ve üreticiyi çok zor bir duruma sürüklerken, bu konuda devletten de yeterince destek gelmemesi üreticiyi borç batağına sapladı. Bu durum sık sık Meclis gündemine de taşınırken, son olarak CHP Niğde Milletvekili ve Tarım, Orman ve Köy İşleri Komisyonu Üyesi Ömer Fethi Gürer, konuya ilişkin bir açıklamada bulundu.

Ulusal Süt Konseyi'nin çiğ süt fiyat artışının yetersiz olduğunu vurgulayan Gürer, çiğ süt alım fiyatının 17 lira 15 kuruştan 18 lira 35 kuruşa çıkmasını eleştirdi. CHP Milletvekili, "Bu yüzde 7'lik bir artış, oysa şu anda çiğ sütün maliyeti 20 lira; bu durumda süt üreticisi mağdur edildi" diye konuştu.

'YETERLİ BULMUYORUZ'

Hayvancılık yapanların en büyük probleminin yemdeki fiyat artışları olduğunu işaret eden Ömer Fethi Gürer, sütte benzer bir artış olmadığı için bilhassa küçük aile tipi işletmelerin hayvanlarını kesime gönderdiklerini ifade etti. CHP Milletvekili, Ulusal Süt Konseyi tavsiye fiyatının neye göre yüzde 7'lik bir artış yaptığının sorgulanması gerektiğini belirtti.

CHP'li Gürer, süt ve sütten mamul ürünlerin raf fiyatlarında büyük bir artış olacağı konusunda uyarıda bulundu. Gürer, Bunun besiciye faydası olmadığını, tüketiciye de zararı olduğunu belirterek "Çiğ sütün litre fiyatı en az 23 lira olarak belirlenmeliydi" dedi. Gürer, 1 Ağustos'tan itibaren geçerli olan bu fiyatı yeterli bulmadıklarını yineledi.

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