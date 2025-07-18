SGK Uzmanı İsa Karakaş Noktayı Koydu: Çalışan Emeklilerin Maaşı Kesilecek mi?

Son dönemde gündemi meşgul eden “çalışan emeklilerin maaşı kesilecek” iddiaları geniş kesimlerde kafa karışıklığına neden oldu. Ancak SGK Başuzmanı İsa Karakaş, yaptığı açıklamalarla bu söylentilere son noktayı koydu. Karakaş, emekli olduktan sonra yasal şekilde çalışmaya devam eden vatandaşların maaşlarının kesilmesinin söz konusu olmadığını belirterek, “Kazanılmış bir hakkın iptali olmaz. Bu kişiler emekli maaşlarını almaya devam eder” dedi.

2008 SONRASI SİGORTALI OLANLAR İÇİN İSTİSNA

SGK uzmanı, yalnızca 2008 yılı Ekim ayından sonra ilk defa sigortalı olarak işe başlayanlar için yasal düzenlemeye dikkat çekti. Bu kapsamda olanlar için maaş kesintisi ihtimali bulunuyor.