SGK Uzmanı İsa Karakaş Noktayı Koydu: Çalışan Emeklilerin Maaşı Kesilecek mi?
Emekli olduktan sonra çalışmaya devam edenlerin maaşlarının kesileceği iddiaları gündemdeki yerini korurken, SGK Uzmanı İsa Karakaş kafa karışıklığını giderdi. Karakaş, "Yasal olarak çalışan emeklilerin maaşı kesilemez, ancak bazı teknik hatalar nedeniyle geçici kesintilere neden olabilir" dedi.
Kaynak: TGRT Haber
Son dönemde gündemi meşgul eden “çalışan emeklilerin maaşı kesilecek” iddiaları geniş kesimlerde kafa karışıklığına neden oldu. Ancak SGK Başuzmanı İsa Karakaş, yaptığı açıklamalarla bu söylentilere son noktayı koydu. Karakaş, emekli olduktan sonra yasal şekilde çalışmaya devam eden vatandaşların maaşlarının kesilmesinin söz konusu olmadığını belirterek, “Kazanılmış bir hakkın iptali olmaz. Bu kişiler emekli maaşlarını almaya devam eder” dedi.
2008 SONRASI SİGORTALI OLANLAR İÇİN İSTİSNA
SGK uzmanı, yalnızca 2008 yılı Ekim ayından sonra ilk defa sigortalı olarak işe başlayanlar için yasal düzenlemeye dikkat çekti. Bu kapsamda olanlar için maaş kesintisi ihtimali bulunuyor.
DESTEK PRİMİ BİLDİRİMİ YAPILMAZSA NE OLUR?
Emeklilerin tekrar çalışmaları durumunda Sosyal Güvenlik Destek Primi ödenmesi gerektiğini hatırlatan Karakaş, işverenin bildirim yapmaması halinde maaşlarda geçici kesinti yaşanabileceğini, ancak bu durumun kısa sürede düzeltilebileceğini ifade etti.
YARGITAY’IN BLOKE KARARI TEPKİ ÇEKTİ
Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kurulu’nun bankalara emekli maaşlarına bloke koyma hakkı tanıyan kararı ise büyük tepki topladı. Karakaş, “Bu karar emeklinin aleyhine, bankaların lehine oldu” dedi. Karakaş, blokeye karşı yasal düzenleme yapılması gerektiğini vurgulayarak, “16 milyon emeklimiz var. Rıza olsa bile maaşlara bloke uygulanmamalı” şeklinde konuştu.