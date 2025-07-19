Goldman Sachs’tan Sürpriz Faiz Tahmini

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

ABD merkezli yatırım bankası Goldman Sachs, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) 24 Temmuz’daki Para Politikası Kurulu toplantısında faiz indirimi gerçekleştirmesini bekliyor. Banka, politika faizinin 350 baz puan düşürülerek yüzde 42,50 seviyesine çekilebileceğini öngördü.

Banka ekonomistleri, son politika değişiklikleri ve siyasi gelişmeler nedeniyle daha küçük çaplı bir indirimin de olasılıklar dahilinde olduğunu belirtti. Analistlere göre, TL mevduatlara uygulanan stopaj vergisinin artırılması ve mevcut siyasi belirsizlikler, büyük çaplı bir indirimi zorlaştırabilir.

Öte yandan Goldman Sachs, mevcut ekonomik zeminin parasal genişleme hızında ciddi bir yavaşlamayı gerektirmediğini savundu. Analistler, dezenflasyon süreci, rezerv artışı ve sınırlı dolarizasyonun para politikası için destekleyici bir çerçeve sunduğunu kaydetti.

Merkez Bankası’nın son aylardaki para politikası adımları piyasalar tarafından yakından takip edilirken, 24 Temmuz’daki toplantı kararının ekonomik yönelim üzerinde belirleyici olması bekleniyor.

Kaynak: Haber Merkezi