Kredi ve Kredi Kartı Borcu Olanlara Nefes Aldıracak Gelişme: Yeni Borç Yapılandırma Detayları Belli Oldu

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Kredi ve kredi kartı borçluları için önemli bir gelişme yaşandı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), bireysel kredi kartları ile ihtiyaç kredilerinin yeniden yapılandırılmasına yönelik tavsiye niteliğinde bir karar yayımladı. Buna göre, 10 Temmuz 2025 ve öncesine ait borçlar, yüzde 3,11 faiz oranıyla ve 48 ay vadeye kadar yapılandırılabilecek.

GÖZLER BANKAYA ÇEVRİLDİ

Ancak bankalar, düşük faiz nedeniyle henüz resmi bir adım atmadı. Bazı finans kuruluşları yapılandırma işlemlerine başlarken, bazıları bu kararın bağlayıcı olmamasını gerekçe göstererek henüz uygulamaya geçmedi.

BANKALARDAN YÜKSEK FAİZLİ KAPAMA KREDİSİ

Bazı bankalar ise yapılandırma yerine "borç kapama kredisi" adı altında daha yüksek faiz oranlarıyla kredi sunuyor. Yüzde 4’ün üzerinde faizle verilen bu krediler, tüketiciler için ciddi bir maliyet anlamına geliyor. BDDK’nın önerdiği yüzde 3,11 faiz oranı ise bu bankalarda şimdilik geçerli değil.

ARTIK O KREDİ KARTLARI İÇİN DE YAPILANDIRMA GEÇERLİ

Yeni düzenleme kapsamında artık sadece asgari ödeme yapılmayan kredi kartları değil, dönem borcu kısmen ya da tamamen ödenmemiş kartlar da yapılandırılabilecek. İhtiyaç kredilerinde de gecikme süresi "30 günü aşan" yerine "her türlü gecikme" olarak revize edildi. Ayrıca yapılandırmaya esas alınan borç miktarı, artık karar tarihindeki değil, yapılandırma anındaki borç bakiyesi olacak. Bu da daha önce yapılandırma yapılmış borçların da yeniden yapılandırılabilmesinin önünü açıyor.

Kaynak: Haber Merkezi