Bakan Kurum Depremin Acı Bilançosunu Duyurdu: İşte Balıkesir ve Manisa'da Son Durum

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 6.1’lik Sındırgı depremine ilişkin hasar tespitinin tamamlandığını duyurdu. Depremin bilançosu gün yüzüne çıktı.

Kurum, Balıkesir ve Manisa'da toplam 729 binadaki 1036 bağımsız bölümün ağır hasarlı veya yıkık olduğunu açıkladı.

Bakan Kurum, X hesabından Balıkesir Sındırgı'daki hasar tespit çalışmalarına ilişkin açıklamada bulundu.

"Balıkesir Sındırgı'da meydana gelen 6,1'lik depremin ardından hasar tespit çalışmalarımızı dün itibarıyla tamamladık." diyen Kurum, Sındırgı'daki bütün evlerin hasar tespit taramalarının yapıldığını bildirdi.

Kurum, "Ekiplerimizce yapılan incelemelerde, Balıkesir'de 624 binadaki 901 bağımsız bölüm, Manisa'da 105 binadaki 135 bağımsız bölüm olmak üzere, toplam 729 binadaki 1036 bağımsız bölüm ağır hasarlı veya yıkık olarak tespit edildi." ifadesini kullandı.

Ağır hasarlı yapıların vakit kaybedilmeden yıkılacağını belirten Murat Kurum, inşa faaliyetlerine başlanacağını ve ilk etapta Sındırgı'da mayıs ayında bitirilmesi planlanan TOKİ'nin yapacağı 100 evin, hak sahibi vatandaşlara sunulacağını kaydetti.

Kaynak: Haber Merkezi