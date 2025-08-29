Eski MHP’li Meclis Başkanı İzgi'den Sürpriz Öneri: Cumhurbaşkanlığı Sistemine ‘Meclis Ayarı’ Çağrısı

Eski Meclis Başkanı Ömer İzgi, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin “Parlamenter Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi”ne dönüştürülmesini önerdi. Cumhurbaşkanının Meclis tarafından seçilmesini savunan İzgi, görevden almalarda TBMM'nin devreye girmesi gerektiğini söyledi.

Eski MHP’li Meclis Başkanı İzgi'den Sürpriz Öneri: Cumhurbaşkanlığı Sistemine ‘Meclis Ayarı’ Çağrısı
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin, İzgi'nin tanımladığı “Parlamenter Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi”ne evrilmesini teklif eden İzgi, “Parlamenter Sistem’ demiyoruz. ’Parlamenter Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ diyoruz. Ama bu geçişte Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile elde edilen istikrar zedelenmemeli, istikrar yolları tıkanmamalıdır " ifadelerini kullandı.

'GÖREVDEN ALMADA MECLİS DEVREDE OLMALI'

T24'ten Ceren Bayar'ın haberine göre, İzgi, önerdiği sistemin ayrıntılarını aktarırken, yürütmenin yapılandırılması ve atanmış kişilerin görevden alınmasında Cumhurbaşkanının yetkisinin devam edeceğini vurguladı. Ancak, bu görevden alma sürecinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin devreye girmesiyle mümkün olmasını önerdi. Örneğin, TBMM üyelerinin beşte üçü tarafından teklif edilen bir görevden alma kararının, üçte iki çoğunlukla kabul edilmesi gerektiğini ifade etti.

Eski MHP’li Meclis Başkanı İzgi'den Sürpriz Öneri: Cumhurbaşkanlığı Sistemine ‘Meclis Ayarı’ Çağrısı - Resim : 1

Bu modelin bir sistem değişikliği olarak görülmemesi gerektiğinin altını çizen İzgi, “Sistem, istikrar unsurunun tamamlamasıydı, burada da istikrar unsuru sağlanmaktadır. Böyle bir yöntemle görevden alınmalar vaki olduğunda, anında yenisi atanmış olacağı için yönetimdeki istikrarın devam etmesi sağlanmış olmaktadır” dedi.

CUMHURBAŞKANI İÇİN 7 YILLIK GÖREV SÜRESİ

İzgi ayrıca, Cumhurbaşkanı'nın görev süresi ve yeniden seçilme kuralına dair de önerilerde bulundu. Cumhurbaşkanının iki dönemden fazla seçilmemesi şartının devam ettirilmesi halinde, görev süresinin milletvekillerinden daha uzun olması gerektiğini belirterek, bunun “örneğin 7 yıl” olabileceğini söyledi.

TBMM üyelerinin Cumhurbaşkanını seçeceği yeni modelin hayata geçmesi durumunda, mevcut sistemde Cumhurbaşkanlığı seçim sürecini düzenleyen Anayasa'nın 77-79, 101-106 ve 116. maddelerinin yürürlükten kalkacağını da dile getirdi.

Kaynak: T24

Meclis Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu Cumhurbaşkanlığı
