Özlem Çerçioğlu'yla İlgili Çok Konuşulacak İddia: 'AKP'ye Geçmeden Önce Bunu Yaptı...'

CHP'den ayrılarak AKP'ye geçen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, gündemdeki yerini koruyor. CHP’li Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun “Kuşadası’ndaki imar rantı” iddialarına yanıt verdi. Günel, söz konusu 1/1000 ölçekli imar planı tadilatının zorunluluktan yapıldığını ve herhangi bir rant amacı taşımadığını söyledi.

Çerçioğlu'nun AKP'ye geçişi çok konuşulmuştu

'AKP'YE GEÇİŞİNE KILIF YARATTI'

Günel, TELE1’e yaptığı açıklamada, “Cumhuriyet, Türkmen ve Ege Mahallesi’nin bir bölümünü kapsayan plandaki yapıların yüzde 90’ı, 2000 yılından önce yapıldığı için depreme dayanıksız binalardı. Dolayısıyla bu imar planı tadilatı yapılmak zorundaydı. Zaten bu alanda yapılaşmaya açılmayan yaklaşık yüzde 10’luk bir kısım vardı. Kalan yerlerin hepsinde yapılaşma olduğu için herhangi bir rant sağlama gibi bir durum da olamazdı. Planlamada yer alan Sağlık Ocağı’nın yeri de zaten Sağlık Bakanlığı’ndan görüş alınarak değiştirildi. Bu plan Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi’nden de geçmedi. Meclisten geçmeyen bir imar planı nasıl rant sağlayabilir? Aslında 2020’li yıllarda Efeler’de yapılan ve Aydın Büyükşehir Belediyesi’nde kabul edilen bir imar planı revizyonu var. Mesela buradaki alanın hemen hemen tamamında yapılaşma mevcut. 3 kat olan imar izinleri 8 kata çıkarılmış. Özlem Çerçioğlu, bu iddiayı AKP’ye geçişine kılıf olması için ortaya attı.” ifadelerini kullandı.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel

CHP Aydın Milletvekili Evrim Karakoz da, Kuşadası’nın deprem kuşağında olduğunu ve imar revizyonunun bu nedenle gerekli olduğunu belirtti.

ÇERÇİOĞLU AİLESİNİN OTELİ TARTIŞMASI

Günel, Sultanhisar’da Çerçioğlu ailesine ait otelin bulunduğu alanla ilgili zemin etüt çalışmaları sonucunda yapılaşmaya uygun olmadığının raporlandığını hatırlattı. Ancak Çerçioğlu’nun AKP’ye geçişinden önce, Aydın Büyükşehir Meclisi’nde söz konusu alanın yapılaşmaya uygun olarak tescil ettirildiğini ileri sürdü. Ayrıca komşu parsellerin yapılaşma hakkının otelin parseline aktarılmasıyla 5 bin metrekarelik yeni imar alanı yaratıldığını söyledi.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu

'522 MİLYONLUK RANT YARATTI'

Başkan Günel, ikinci imar planı revizyonunda Çerçioğlu’nun ailesine ait zeytinlikte cins ve emsal değişikliği yaptırarak 17 villalık imar alanı ortaya çıkardığını ve bunun 221 milyon TL’lik lüks konut rantı sağladığını iddia etti. Günel, AKP’ye geçiş sürecinde Çerçioğlu ve ailesinin toplam 522 milyon TL’lik rant elde ettiğini öne sürdü. Günel, "Özlem Çerçioğlu, AKP’ye gider ayak kendisi ve ailesine 522 milyon liralık bir rant yarattı. Burada size bir de meydana gelen bir kamu zararından bahsetmek istiyorum. Şu an Sultanhisar Belediye Başkanı olan ve belediye başkanlığı öncesinde Çerçioğlu ailesinde çalışan Osman Yıldırımkaya da normal şartlarda parsel sahibinin talep etmesi gereken emsal değişiklik talebini 2016 yılında belediye olarak yaptı. Bu nedenle de günümüz rakamları ile 20 milyon liralık bir kamu zararı oluştu. Çünkü başvuruyu belediye yaptığında harç ödenmemekte. Burada da Çerçioğlu’nun Sultanhisar’daki çok eskiye dayanan rant ve girift ilişkileri de ortadadır." dedi.2

ÇERÇİOĞLU'NA SUÇ DUYURUSU

Kuşadası Belediye Başkanlığı, Çerçioğlu’nun açıklamalarında kullandığı “imar mafyası”, “imar rantı” gibi ifadeler nedeniyle suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusunda, Türk Ceza Kanunu’nun 125 ve 267. maddeleri uyarınca hakaret ve iftira suçları kapsamında Çerçioğlu’nun cezalandırılması talep edildi.

Kuşadası Cumhuriyet Başsavcılığı’na yapılan başvuruda, “imar mafyası” ve “imar rantı” ifadelerini talep eden kişilerin kimler olduğu ve hukuka aykırı görüşmeler yapılıp yapılmadığının araştırılması istendi.

Kaynak: TELE1