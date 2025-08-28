Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kritik Açıklamalar

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Destanlar yazdığımız zaferler ayındayız. Ahlat ve Malazgirt'te iftihar tablosu gerçekten muhteşemdi. Bir ve beraber olduğumuzu tüm dünyaya bir kez daha gösterdik. Dün ise savunma sanayiinde 3 gurur verici adımı aynı anda attık.

İşte bugün de İstanbul Tersane Komutanlığındayız. 2 gün sonra 30 Ağustos zaferini hep birlikte kutlayacağız. Muhalefet gibi içi boş sloganlarla bu önemli günleri geçiştirmiyoruz.

AYRINTILAR GELECEK...

Kaynak: Haber Merkezi