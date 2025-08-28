DEM Parti Heyetinden Komisyon Sonrası İlk İmralı Ziyareti

Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Özgür Faik Erol’dan oluşan DEM Parti İmralı Heyeti, TBMM'deki komisyonun toplanmasının ardından ilk kez terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan ile görüşmek üzere İmralı Adası'na gitti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin tarihi çağrısı ve terör örgütü PKK'nın silah bırakması sonrasında milyonların kalıcı barış beklediği süreç, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) taşındı. TBMM'de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun toplantıları sürerken, bugün İmralı Cezaevi'nde kritik bir ziyaret gerçekleşiyor.

KOMİSYON SONRASI İLK GÖRÜŞME

Bugün 7. kez toplantı yapan komisyonun toplantılarına başlamasının arkasından ilk kez DEM Parti İmralı Heyeti, terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan ile görüşmek üzere İmralı Adası’na gitti.

Heyette Van Milletvekili Pervin Buldan, Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar ve Asrın Hukuk Bürosu avukatı Faik Özgür Erol yer alıyor.

