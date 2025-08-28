Kulislere Bomba Gibi Düşen İddia! Meral Akşener, Mansur Yavaş'a Ne Teklif Etti? Hem de Seçimden Bir Gün Önce...

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Türk siyasetinde deprem etkisi yaratacak bir iddia gündeme bomba gibi düştü. Eski İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a, çarpıcı bir teklif sunduğu öne sürüldü. Kulislerde konuşulan bu iddia, siyaset arenasında büyük yankı uyandırdı.

SEÇİMDEN BİR GÜN ÖNCE NE KONUŞTULAR?

Gazeteci Sinan Burhan, tv100'de katıldığı bir programda 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim sürecinde Akşener ve Yavaş arasında geçen bir diyalogu aktardı. Akşener'in Altılı Masa'dan ayrıldığı dönemde Yavaş'ın aday olmasını istediği zaten biliniyordu. Burhan, seçimden bir gün önce tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Yavaş ve Akşener arasındaki üçlü görüşmenin detaylarını aktardı.

'MANSUR ABİ SEÇİMİ KAYBEDERSEN...'

Burhan, o görüşmeyi şöyle anlattı:

"Meral Hanım, anketlerde Kemal Bey'in geride kaldığını, buna karşın Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nun önde olduğunu söylüyor ve Mansur Bey'e 'Cumhurbaşkanı adayı ol' çağrısında bulunuyor. Mansur Bey çekingen davranınca, Meral Akşener kendisine 'Mansur abi gel Cumhurbaşkanı adayı ol. Seçimi kaybedersen, İYİ Parti Genel Başkanlığı'nı sana bırakırım' diyor. Akşener, Yavaş'a böyle bir teklifte bulunuyor."

Kaynak: tv100