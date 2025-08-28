'Kılıç'lı 'Terörsüz Türkiye' Mesajı Sözleri Oldu... Cumhurbaşkanı Erdoğan Ne Mesaj Vermek İstedi?

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malazgirt Zaferi’nin 954. yıl dönümü kutlamalarında SDG/YPG’ye yönelik uyarı niteliğinde açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yönünü Ankara’ya ve Şam’a dönenler kazanacak. Kıblesini şaşırıp kendilerine yeni yabancı patronlar arayanlar eninde sonunda kaybedecektir. Şunu da biliyoruz ki kılıç kınından çıkarsa kaleme ve kelama yer kalmaz" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu sözlerinde kullandığı 'kılıç' metaforuyla vermek istediği mesaj gündem oldu.

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi de bugünkü "Erdoğan, kılıç uyarısını kime yaptı" başlıklı yazısında bu gündeme ele aldı. Selvi, Erdoğan’ın diplomasinin etkili olabilmesi için arkasında mutlaka askeri gücün bulunması gerektiğini belirttiğini aktardı.

Yazıda, “Masada diplomasinin etkili olabilmesi için arkasında mutlaka bir askeri gücün varlığı olması lazım. Erdoğan, ‘Kılıç’ uyarısı ile Türkiye’nin gerektiğinde SDG-PKK’ya yönelik askeri operasyon yapmaktan çekinmeyeceğinin de işaretini verdi. Bu yazıda şimdilik bu kadarla yetinmek istiyorum. Suriye’deki gelişmeleri izlemeye devam...” ifadeleriyle Erdoğan’ın SDG-PKK’ya karşı net bir duruş sergilediği vurgulandı.

Kaynak: Hürriyet