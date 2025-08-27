İnan Güney Dosyasında Sürpriz Gelişme: O Belgelere İlişkin Soruşturma Açıldı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, tutuklu Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney’in makam odasında ele geçirilen ve belediyenin AKP dönemine ait bazı ihalelerine ilişkin belgelerin mevcut soruşturma dosyasıyla bağlantılı olmadığı tespit edildiğini açıkladı.

Başsavcılığın açıklamasında, "İnan Güney’in makam odasında yapılan aramada emniyet mensuplarına teslim edilen, Beyoğlu Belediyesi’nin eski tarihli ihalelerine dair belgelerin muhteviyatı incelenmiş ve mevcut soruşturma ile irtibatlı olmadığı anlaşılmıştır. Bu nedenle ayrı bir dosya üzerinden soruşturmaya devam edilmektedir" denildi.

ÖZGÜR ÖZEL'DEN SERT TEPKİ

Beyoğlu'nda düzenlenen mitingde konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Eğer gerçekten yolsuzluk arayacaklarsa, İnan Güney onlara dosya sunardı" dedi. Özel, Beyoğlu Belediyesi’nin eski yönetimiyle ilgili harcamaları da gündeme getirerek, belediyenin AKP yönetimindeyken yaptığı ihalelerin maliyetlerinin yüksek olduğunu, mevcut yönetimin ise bu harcamaları ciddi oranda azalttığını belirtti.

Özel ayrıca, Sayıştay denetimlerinin varlığını hatırlatarak, "Sayıştay herhangi bir yolsuzluk tespit ederse savcılığa bildirir. İnan Güney, kendinden önceki AKP’li yönetimin belgelerini polise teslim etmiş durumda. Şimdi sıra AKP’li belediyelerde" diye konuştu.

Kaynak: Haber Merkezi