İnan Güney Dosyasında Sürpriz Gelişme: O Belgelere İlişkin Soruşturma Açıldı

İnan Güney’in makam odasında ele geçirilen eski ihalelere dair belgeler, mevcut soruşturma dosyasından ayrıldı. Bu Belgelere ilişkin yeni bir soruşturma açıldı.

Son Güncelleme:
İnan Güney Dosyasında Sürpriz Gelişme: O Belgelere İlişkin Soruşturma Açıldı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, tutuklu Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney’in makam odasında ele geçirilen ve belediyenin AKP dönemine ait bazı ihalelerine ilişkin belgelerin mevcut soruşturma dosyasıyla bağlantılı olmadığı tespit edildiğini açıkladı.

Başsavcılığın açıklamasında, "İnan Güney’in makam odasında yapılan aramada emniyet mensuplarına teslim edilen, Beyoğlu Belediyesi’nin eski tarihli ihalelerine dair belgelerin muhteviyatı incelenmiş ve mevcut soruşturma ile irtibatlı olmadığı anlaşılmıştır. Bu nedenle ayrı bir dosya üzerinden soruşturmaya devam edilmektedir" denildi.

İnan Güney Dosyasında Sürpriz Gelişme: O Belgelere İlişkin Soruşturma Açıldı - Resim : 1

ÖZGÜR ÖZEL'DEN SERT TEPKİ

Beyoğlu'nda düzenlenen mitingde konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Eğer gerçekten yolsuzluk arayacaklarsa, İnan Güney onlara dosya sunardı" dedi. Özel, Beyoğlu Belediyesi’nin eski yönetimiyle ilgili harcamaları da gündeme getirerek, belediyenin AKP yönetimindeyken yaptığı ihalelerin maliyetlerinin yüksek olduğunu, mevcut yönetimin ise bu harcamaları ciddi oranda azalttığını belirtti.

Özel ayrıca, Sayıştay denetimlerinin varlığını hatırlatarak, "Sayıştay herhangi bir yolsuzluk tespit ederse savcılığa bildirir. İnan Güney, kendinden önceki AKP’li yönetimin belgelerini polise teslim etmiş durumda. Şimdi sıra AKP’li belediyelerde" diye konuştu.

CHP Mitingi Öncesi Gerilim: İnan Güney'in Aile Fotoğrafı KaldırıldıCHP Mitingi Öncesi Gerilim: İnan Güney'in Aile Fotoğrafı KaldırıldıSiyaset

İnan Güney Silivri'den İlk Mesajını Gönderdiİnan Güney Silivri'den İlk Mesajını GönderdiSiyaset

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
İnan Güney Beyoğlu
Son Güncelleme:
Muhalefetten Gazze İçin Meclis’e Olağanüstü Toplantı Çağrısı Muhalefetten Gazze İçin Meclis’e Olağanüstü Toplantı Çağrısı
Özgür Özel Beyoğlu'nda İlan Etti: 'Eylemler Ne Zaman Sonuç Alırsak O Zaman Bitecek' 'Eylemler Ne Zaman Sonuç Alırsak O Zaman Bitecek'
Galatasaray’da Tansiyon Yükseldi! Barış Alper Yılmaz Krizinde Yeni Gelişme: Dursun Özbek Aldığı Haberle Florya’yı Ayağa Kaldıracak Dursun Özbek Aldığı Haberle Florya’yı Ayağa Kaldıracak
Ekranların Parlak Yüzüydü: Fazla Kiloları Yüzünden Depresyona Girdi! Onur Büyüktopçu’nun Son Halini Görenler Şaşıp Kalıyor, Ne Yaptın Sen Böyle! Son Halini Gören Şaşıp Kalıyor
Erdoğan'dan Sokak Çeteleri Mesajı... 'Tepelerine Bineceğiz!' Erdoğan'dan Sokak Çeteleri Mesajı... 'Tepelerine Bineceğiz!'
CHP Mitingi Öncesi Gerilim: İnan Güney'in Aile Fotoğrafı Kaldırıldı CHP Mitingi Öncesi Gerilim... Güney'in Fotoğrafı Kaldırıldı
ÇOK OKUNANLAR
Ekranların Parlak Yüzüydü: Fazla Kiloları Yüzünden Depresyona Girdi! Onur Büyüktopçu’nun Son Halini Görenler Şaşıp Kalıyor, Ne Yaptın Sen Böyle! Son Halini Gören Şaşıp Kalıyor
1998-2018 Arası Sigorta Girişi Olanlar Dikkat! SGK Müjdeli Haberi Verdi: Erken Emeklilik Kapısı Aralandı 1998-2018 Arası Sigorta Girişi Olanlar Dikkat
İstanbul, Bursa, Çanakkale ve Edirne’ye Kötü Haber! Meteoroloji Duyurdu: Bir Anda Tepetaklak Olacak, Hazırlıklı Olun İstanbul, Bursa, Çanakkale ve Edirne’ye Kötü Haber
Galatasaray Son Duvarını Sağlama Alıyor! Altay Bayındır Devreye Girdi: Cimbom Yeni Kalecisini İngiltere’den Getiriyor Cimbom, İngiltere'den Alıp Getiriyor
Roma Masadan Kalktı Beşiktaş’a Müjdeli Haber Geldi! 130 Milyon Euroluk Gol Makinesi Hayırlı Uğurlu Olsun 130 Milyon Euroluk Gol Makinesi Yolda