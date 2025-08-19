İnan Güney Silivri'den İlk Mesajını Gönderdi

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Görevinden uzaklaştırılan Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, Silivri Cezaevi'nden kamuoyuna ve CHP Beyoğlu örgütüne bir mesajla seslendi.

CHP İstanbul Milletvekili Yüksel Mansur Kılınç, Güney'in el yazısıyla kaleme aldığı mesajı paylaştı. Güney, kamuoyuna yönelik mesajında, Beyoğlu’nda geçirdiği bir buçuk yıllık görev süresi boyunca halkın emanetine sahip çıktığını vurguladı.

'BİZE MÜCADELE, SİZE ÜLKEYİ ÖZGÜRLEŞTİRMEK DÜŞTÜ'

Güney, mesajında şu ifadelere yer verdi: "Değerli Dostlarım… Beyoğlu’nun hakkı bize emanet diyerek çıktığım halka hizmet yolunda bir buçuk senede çok çalıştık, çok iş yaptık, çok ürettik. Bana güvenenlerin sorumluluğunun hep omuzumuzda olduğunun bilincinde olarak onlara mahcup olmadık. Yol sürecek; bize Silivri zindanı yolunda mücadele, sizlere ülkeyi özgürleştirmek yolunda mücadele düştü. Kazanacağımıza olan inancımla hepinize dostça selamlar."

Güney, CHP Beyoğlu örgütüne hitaben yazdığı mesajda ise yol arkadaşlarına şöyle seslendi: "Değerli Beyoğlu Örgütüm… Beyoğlu’nun sokaklarında, caddelerinde adım adım gezdiğim, ter döktüğüm yol arkadaşlarım… Birlikte başardık, ancak yol devam ediyor. Bu yolda bize Silivri zindanında dik durmak, size sokakta, sahada dimdik çalışarak, hizmet ederek Beyoğlu’nu güçlendirmek düşüyor. Dostça kalın…"

NE OLMUŞTU?

İnan Güney ve beraberindeki 43 kişi, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da tutuklu bulunduğu 'yolsuzluk soruşturması' kapsamında gözaltına alınmıştı.

Güney ve 16 kişi hakkında tutuklama kararı çıkarken, diğer isimler adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Güney, tutuklandıktan sonra görevden uzaklaştırıldı.

