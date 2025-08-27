CHP Mitingi Öncesi Gerilim: İnan Güney'in Aile Fotoğrafı Kaldırıldı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

CHP 50. Demokrasi Mitingi bu akşam Beyoğlu Belediyesi Başkanlık binası önünde, Şişhane Meydanı’nda gerçekleştirilecek. Miting hazırlıkları sürerken tansiyon yükseldi. Beyoğlu Belediye binasına görevden uzaklaştırılan Başkan İnan Güney’in fotoğrafı asıldı. Ancak kısa süre sonra güvenlik güçlerinin talimatıyla söz konusu fotoğraf binadan indirildi.

BU DURAKLAR KAPALI OLACAK

Parti, saat 20.30’da tutuklanan İnan Güney'in başkanlığını yaptığı Beyoğlu Belediyesi önünde, Şişhane Meydanı’nda vatandaşlarla buluşacak. İstanbul Valiliği, miting alanına en yakın metro çıkışları için karar aldı. Buna göre Şişhane Metro İstiklal Caddesi çıkışı, Şişhane Metro Vergi Dairesi çıkışı ve Şişhane Metro Beyoğlu çıkışı kapalı olacak.

