Muhalefetten Gazze İçin Meclis’e Olağanüstü Toplantı Çağrısı

CHP ve DEM Parti’nin öncülüğündeki 7 muhalefet partisi, Gazze’de devam eden insani krizi görüşmek üzere Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni (TBMM) olağanüstü toplantıya çağırdı. Toplantının, 29 Ağustos Cuma günü saat 14.00’te yapılması planlanıyor.

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada çağrıya katılan partileri şöyle sıraladı:

CHP

DEM Parti

Yeniden Refah Partisi (YRP)

Türkiye İşçi Partisi (TİP)

Emek Partisi (EMEP)

Demokrat Parti (DP)

Yeni Yol Partisi Meclis Grubu

YAPILMASI GEREKENLER KONUŞULACAK

Emir, çağrının gerekçesini şu sözlerle açıkladı: "Gazze’deki insanlık dışı katliamı durdurmak ve insani yardım ulaştırabilmek için yapılması gerekenleri konuşmak üzere TBMM Genel Kurulu’nu olağanüstü toplantıya çağırdık."





GAZZE'DE İNSANİ KRİZ

Gazze, aylardır süren İsrail saldırıları nedeniyle ciddi bir insani felaketle karşı karşıya. Sağlık sisteminin büyük ölçüde çöktüğü bölgede, son olarak hastane hedef alınmış ve en az 20 kişi katledilmişti. Elektrik, temiz su ve gıda gibi hayati kaynaklarda büyük sıkıntılar yaşandığı bölge için Birleşmiş Milletler başta olmak üzere birçok uluslararası kuruluş, acil insani koridor açılması çağrısında bulunuyor.

