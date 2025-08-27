Gazze Kıtlıkla Savaşırken... Papa'dan Kalıcı Ateşkes Çağrısı

Katoliklerin ruhani lideri Papa 14’üncü Leo, Gazze’deki insani krize dikkat çekerek, tüm esirlerin serbest bırakılması, kalıcı ateşkes sağlanması ve insani yardımın güvenli ulaşımı için uluslararası hukuka uyulması çağrısında bulundu.

Gazze Kıtlıkla Savaşırken... Papa'dan Kalıcı Ateşkes Çağrısı
Vatikan Devlet Başkanı ve Katoliklerin ruhani lideri Papa 14’üncü Leo, çarşamba günleri Aziz Petrus Meydanı’nda düzenlediği genel kabul oturumunda, İsrail’in işgal planları yaptığı Gazze Şeridi’ndeki insani krize ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Papa, uluslararası hukukun sivilleri koruma yükümlülüğüne vurgu yaparak, “Tüm esirlerin serbest bırakılması, kalıcı bir ateşkese varılması, insani yardımın güvenli girişinin sağlanması ve insancıl hukuka tamamen saygı duyulması için yalvarıyorum” dedi.

KALICI ATEŞKES ÇAĞRISI

Papa 14’üncü Leo, Gazze’de devam eden çatışmaların ve İsrail’in uyguladığı ablukanın neden olduğu insani felakete dikkat çekti. Uluslararası hukukun, toplu cezalandırma, kontrolsüz güç kullanımı ve nüfusun zorla yerinden edilmesini yasakladığını belirten Papa, bu “yıkımın” sona ermesi gerektiğini vurguladı. Daha önce de Gazze için ateşkes ve insani yardım çağrıları yapan Papa, bu kez kalıcı bir ateşkes talebini yineleyerek, sivillerin korunması ve rehinelerin serbest bırakılması gerektiğini ifade etti.

GAZZE'DE KITLIK SAVAŞI

Gazze’deki krizin çocuklar, yaşlılar ve hastalar başta olmak üzere savunmasız grupları etkilediğini belirten Papa, uluslararası toplumu harekete geçmeye çağırdı. Papa’nın bu açıklamaları, Gazze’de 7 Ekim 2023’ten bu yana devam eden İsrail saldırılarında 62 binden fazla insanın öldüğü, 156 binden fazla kişinin yaralandığı ve açlık nedeniyle 313 kişinin, 119’u çocuk olmak üzere hayatını kaybettiği bir dönemde geldi.

Kaynak: DHA

Gazze İsrail Papa
