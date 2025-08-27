Özgür Özel Beyoğlu'nda İlan Etti: 'Eylemler Ne Zaman Sonuç Alırsak O Zaman Bitecek'

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasıyla başlayan sürecin ardından CHP'nin düzenlediği Millet İradesine Sahip Çıkıyor mitinglerinin 50'ncisi İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde düzenlenledi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Sözlerinin başında tutuklanan Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'e ilişkin ifadeler kullanan Özel, İnan Güney'in ailesi ile fotoğrafına tahammül edemeyenler görsün. İnan Güney suçsuzdur. Ona sonuna kadar sahip çıkıyoruz. Şu resme tahammülü olmayanlara Beyoğlu en iyi yanıtı veriyor: İnan Güney onurumuzdur" dedi.

Mitingdeki kalabalığı vurgulayan CHP lideri, "Burada toplanan yüz binler gösteriyor ki biz güçlüyüz, biz masumuz. Ahlaki üstünlük bizdedir. Çoğunluk enerjisi bizdedir. Buradan Erdoğan'a sesleniyorum. Sesimin gitmediği en ucunda durup duymasa da burada olmanın gerekliliğini bilenlerin inancına yenileceksin! İnan Güney'in evlatlarının masumiyetine yenileceksin! İçeride boşuna tutulan arkadaşlarımızın annelerinin, eşlerinin, çocuklarının gözyaşlarında boğulacaksın" ifadelerini kullandı.

Bugün 50'incisi düzenlenen 'Millet İradesine Sahip Çıkıyor' mitinglerinin ne zaman biteceğine ilişkin de konuşan Özel, "Bize soruyorlar: 'Eylemler ne zaman bitecek?' Eylemler, ne zaman sonuç alırsak o zaman bitecek. 99 dalga da yapsanız buradayız, ayaktayız. Eylemdeyiz" dedi.

İNAN GÜNEY'İN HAZIRLADIĞI DOSYAYA İLİŞKİN

İnan Güney'in gözaltına alınırken, polislere AKP dönemine ilişkin hazırladığı dosyayı da teslim ettiğini söyleyen Özel, "Değerli Beyoğlulular, eğer İnan Güney'i tutuklayanlar yolsuzluk arasalardı İnan Başkan onlara bir dosya yapmıştı. Beyoğlu Belediyesi arama tutanağı kayda girmiş. Önceki yönetim cephe giydirme işini metre karesi 550 liraya yaptırmış, İnan Başkan 72 liraya yaptırmış. AKP döneminde 6 aylık kurumsal iletişim için 11,5 milyon ödenmiş. İnan başkan 1,5 milyon lira ödemiş. Sayın Akın Gürlek, bir belediye Sayıştay tarafından denetlenir. Bir suç bulursa savcılığa bildirir, işlem yapar. İnan Güney, hediye paketi gibi kendinden önceki AKP'li belediyenin enflasyona rağmen belgeleri polise verdi. Poliste var, savcılıkta var. Yarın Beyoğlu'nun önceki yönetiminin kapısına dayan da görelim. Açıkça ifade ediyorum, eğer hukuk insanıyım, yolsuzluğun peşindeyim, namusum var ben herkese eşit davranırım diyorsan AKP'li belediyelere git de görelim" diye konuştu.

Özel'in bu sözlerinin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Güney'in verdiği dosyaya ilişkin bir soruşturma başlattı.

'EKREM BAŞKAN ERDOĞAN'I YENME SUÇUNU İŞLEDİ'

Özel, 'İmamoğlu suçludur' diyerek, suçlarını ise şöyle açıkladı:

Ekrem Başkan suçludur. Bakın eşinin yanında itiraf edeceğim. Ekrem Başkan Tayyip Erdoğan’ı yenme suçunu işlemiştir. Ekrem Başkan bu suçu 3 kez üst üste işlemiştir.

Peki Ekrem Başkan niye tutuklu? Çünkü tutukluluk bir tedbirdir, Erdoğan tedbir almak zorundadır. Çünkü Ekrem Başkan bu suçu bir kez daha işlemeye yeminlidir.

HAKAN FİDAN'A ÇOK SERT TEPKİ

Özel, Filistin meselesi üzerinden Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'a tepki gösterirken şu ifadeleri kullandı:

"700 gündür İsrail Gazze’de katliam yapıyor. Trump geldi “Gazze’yi beğendim, oraya kumarhaneler yapacağım” diyor. ABD’nin Büyükelçisi “İsrail için bütün ulus devletler tehdittir” diyor.

Bizin Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’da tık yok. Mezalim var tık yok, katliam var tık yok. Açlık-kıtlık var tık yok. Varsa yoksa TikTok. Senin gibi bir Dışişleri Bakanı olmaz olsun.

Pozisyonumuz belli. Bütün muhalefet partileriyle görüştük. İmza veremeyen bir parti de toplantıya katılacağını söyledi. Bugün toplanamaz dedikleri Meclis toplantısının başvurusunu yaptık, cuma günü Meclis'i Filistin için topluyoruz"

