Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan Özgür Özel'e Yanıt: 'Önünde İki Seçenek Var...'

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in dün Beyoğlu'nda düzenlediği 50. mitingde ortaya attığı bazı iddialarına sosyal medya hesabından yanıt verdi. Tunç, "Kendisine tavsiyemiz, sakince ve ciddiyetle yolsuzluk soruşturmalarının sonucunu beklemesi, yalan ve iftira üretiminde zirveye tırmanmak yerine dürüst ve seviyeli siyasette yol almasıdır." dedi.

CHP lideri Özel, dün akşam Beyoğlu'nda 50. mitingi gerçekleştirdi

Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "CHP Genel Başkanı, partisindeki yolsuzluk iddiaları ve ortaya saçılan itiraflardan ne kadar bunaldığını, sıkıştığını ve kaçacak yer aradığını bu gece uydurduğu yalanlarla ve mesnetsiz ithamlarıyla bir kez daha göstermiştir. İddialara cevap vermek yerine Adalet Bakanlığına dil uzatması, bağımsız Türk yargısını şahsi hezeyanlarına malzeme yapması CHP Genel Başkanının siyaseten iflas ettiğinin açık göstergesidir." ifadelerini kullandı.

'ÖZEL'İN ÖNÜNDE İKİ SEÇENEK VAR'

"Hiç kimse devletimizin köklü kurumlarını, yargı organlarını kendi küçük hesaplarının malzemesi haline getirmemelidir." diye yazan Bakan Tunç, "Özgür Özel'in önünde iki seçenek var. İplerinden kurtulup gerçekten 'özgür' olmayı seçmek mi? Yoksa kukla olarak birilerinin 'özel' ajandasının hizmetinde, yargı mensuplarına saldırmaya devam etmek mi?" dedi.

Bakan Tunç, sosyal medya hesabından Özgür Özel'in iddialarına yanıt verdi

Özel'e 'yolsuzluk soruşturmalarının sonucunu bekleme' tavsiyesinde bulunan Bakan Tunç, "Aksi takdirde eski genel başkanını sırtından hançerleyen, parayla oy satın alan, belediyelerde baklava kutularıyla dönen rüşvet çarkına ses çıkarmayan zihniyetin son temsilcisi ünvanıyla yok olup gidecektir." yorumunu yaptı.

CHP Genel Başkanı, partisindeki yolsuzluk iddiaları ve ortaya saçılan itiraflardan ne kadar bunaldığını, sıkıştığını ve kaçacak yer aradığını bu gece uydurduğu yalanlarla ve mesnetsiz ithamlarıyla bir kez daha göstermiştir.



ÖZEL NE DEMİŞTİ?

Özgür Özel, dün Beyoğlu'nda düzenlenen 50. mitingde, "Adalet Bakanı'na soruyorum. Sen Adalet Bakanlığı'nı duvarda asılı bir tablo gibi mi, makam masasına konulmuş bir biblo gibi mi yapacaksın. Hala susacak mısın biblo bakan. Bu ülkede ikili hukuk vardır. Hukuk, Tayyip Erdoğan'ın muhaliflerine başka, yandaşlarına başka işlemektedir. Ekrem Başkan suçludur, eşinin yanında itiraf edeceğim. Ekrem Başkan, Tayyip Erdoğan'ı yenme suçunu işlemiştir. Ekrem Başkan bu suçu 3 kez üst üste işlemiştir. Ekrem Başkan niye tutukludur? Tutukluluk, bir tedbirdir. Erdoğan tedbir almak zorundadır. Çünkü Ekrem Başkan, bu suçu bir kez daha işlemeye yeminlidir. Bu memlekette Tayyip Erdoğan'ı yenmenin suç olduğu bu memlekette, biz hepimiz 10 milyonlar bu suçu müştereken işleyeceğiz. And olsun ki Tayyip Erdoğan'ı yeneceğiz, AK Toroslar çetesinden hesap soracağız." ifadelerini kullanmıştı.

